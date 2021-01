ANIME: Shingeki no Kyojin adelanta el debut de un Titán con una nueva sinopsis

No hace falta decir que la exageración de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin está en su punto más alto. El programa ha sido un éxito desde el episodio uno, y su última temporada tiene algunos zapatos grandes que llenar.

Como puedes imaginar, esta cuarta temporada de anime presentará nuevas amenazas como no hemos visto antes, y una sinopsis reciente confirmó que uno de esos enemigos aparecerá en poco tiempo. ¡Advertencia de spoilers!

Shingeki no Kyojin: Un nuevo Titán

No hace mucho tiempo se lanzó la primera sinopsis del episodio seis de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin. Fue allí donde los fanáticos descubrieron el episodio que apropiadamente se tituló "The War Hammer Titan" y finalmente presentará este misterioso Titán a los fanáticos.

"Willy Tybur declara la guerra a Paradis en su discurso. Luego, cuando el lugar se vuelve ruidoso, aparece un invitado no invitado", dice la propaganda del episodio. Esta sinopsis tiene a los lectores de manga y a los fanáticos de solo anime emocionados.

El nombre del episodio solo es suficiente para emocionarse, ya que el War Hammer Titan se ha discutido poco en el anime hasta la fecha. Por supuesto, los lectores de Attack on Titan sabrán mucho sobre este Titán dado lo avanzada que está la serie impresa.

Foto: MAPPA - Shingeki no Kyojin The Final Season

Pero en cualquier caso, puedes ver por qué los fanáticos de la serie creada por Hajime Isayama se están volviendo locos por el próximo capítulo. Por supuesto, los internautas todavía tienen que esperar este episodio. "The War Hammer Titan" está programado para lanzarse el 17 de enero, por lo que faltan dos semanas.

Primero, el próximo episodio de Shingeki no Kyojin promete explorar la reunión entre Eren y Reiner por fin, por lo que los fanáticos pueden esperar un poco de tensión jugosa de su encuentro. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime en Crunchyroll, Funimation y otros sitios de streaming oficiales como Netflix.

