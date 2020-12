ANIME: Shikizakura programa su estreno para la segunda mitad de 2021

La cuenta oficial de Twitter de Chukyo TV y Shikizakura anunció el miércoles que May'n llevará a cabo el tema musical “ending” de la anime. La cuenta también reveló que la serie original se estrenará en la segunda mitad de 2021. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Shikizakura estrenará en 2021

El anime originalmente estaba programado para debutar a principios de 2021. Al igual que la artista del tema de apertura Asuka, May'n es de Nagoya, donde se basa la producción del anime TYK Promotion, con sede en Nagoya, Aichi, realizó audiciones para nuevos actores de voz para los siete personajes principales del anime.

El personal también realizó una audición para un papel de habla inglesa en el anime en Anime Expo en julio de 2019. El personal principal de Shikizakura juzgó la audición y finalmente podemos esperar el estreno del programa en julio de 2021.

Póster oficial de Shikizakura

Chukyo TV y el estudio de animación CG Sublimation están produciendo el anime. Shikizakura tendrá un total de 12 episodios de 30 minutos. Asaka está interpretando el tema de apertura “opening” del anime "BELIEVE MYSELF".

La serie está ambientada en la región de Tōkai, y la mayoría de los miembros principales del personal de la serie se basan en el área. Shin'ya Sugai (Walking Meat) está dirigiendo el anime en Sublimation (Love Live! Sunshine !!, Ghost in the Shell Arise, Yamato 2202 CG animation), con Tomoyasu Nishimura (Maria the Virgin Witch, Moribito - Guardian of the Spirit) como productor.

Tanto Sugai como Nishimura son miembros de la junta de Sublimation. A K&K Design se le atribuyen los diseños de personajes. La producción utilizará animación CG dibujada a mano y 3D. Además de Chukyo TV, el comité de producción también incluye Sublimation, Tamakoshi, Nakanihon Kōgyō y K&K Design.

Te recomendamos leer: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

Todas las empresas tienen su sede en el área de Nagoya. Sublimation estableció su estudio en Nagoya en 2017. El anime Shikizakura es una adaptación al manga escrito e ilustrado por Hayato Aoki, que comenzó su serialización en la edición de febrero de 2021 de la revista de Futabasha Monthly Action publicada el 25 de diciembre de 2020.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!