ANIME: Pokémon, la nueva víctima del coronavirus en Japón

El coronavirus COVID-19 ha vuelto a dar un golpe bajo en la industria del anime ya que Rica Matsumoto, la voz oficial de Ash Ketchum en Pokémon, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter donde le confirma a todos fanáticos que la producción de la serie ha sido pausada.

Desde que la nueva enfermedad fue declarada pandemia en todo el mundo, varias casas productoras de animación japonesa se han visto obligadas a posponer sus próximos estrenos y paralizar la realización de nuevos episodios de serie anime a causa de la cuarentena implementada en el país nipón.

Y el día los fanáticos de las aventuras de Pikachu y sus amigos han recibido una muy mala noticia pues Rica Matsumoto, quien es conocida en Japón por ser la voz oficial de Ash Ketchum en el anime, reveló que no tiene trabajo debido a que los estudios no le han programado nuevas sesiones de grabación de voz para Pokémon: The Series.

Pokémon entra en pausa por culpa del coronavirus

La popular actriz señaló a través de un mensaje compartido en su cuenta personal de Twitter que desde hace varios días se encuentra en casa por la cuarentena que las autoridades japonesas han implementado por el COVID-19 y que por esa misma razón no la han citado en los estudios de grabación.

“Perdí mi trabajo y tuve una buena noche… Ni siquiera sé cuando levantarme y cuando dormir… Me sorprende lo mal que uso mi tiempo”, escribió Rica Matsumoto en Twitter.

Fanáticos de la serie anime comenzaron a especular que el estudio de animación se ha visto obligado a parar sus labores a causa del coronavirus, pero hasta el momento no se ha obtenido ningún declaración oficial por lo que se espera que muy pronto se puedan tener noticias sobre el destino de Pokémon.

Fotografías: Oriental Light and Magic y Twitter