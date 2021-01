ANIME: Persona lanza TODO su soundtrack en Spotify

Main games soundtracks:

- Persona 5 OST

- P4 & Golden OST

- P3 & FES OST

- P2 Sound Collections



But also:

- P4 Dancing All Night OST

- P4 Arena Ultimax OST

- Never More -Reincarnation: Persona 4-

- P3 & P4 Vocal Sound Collection

- PQ & PQ2 OST

- MUSIC FES 2013

- SUPER LIVE 2015