ANIME: Pelicula de My Hero Academia RECOMENDADA por un popular sitio web

My Hero Academia es una exitosa serie anime basada en el manga de Kohei Horikoshi, quien se encuentra saliendo de una polémica debido al nombre de uno de sus personajes, pues la nueva película “Héroes Rising” ha sido recibida con el visto bueno por parte de un popular sitio web dedicado a ello.

Cuando hablamos de Rotten Tomatoes, los cinéfilos de corazón saben que las recomendaciones del cine las podemos saber sin transparencias en su sitio web, pues las reseñas suelen ir a la par con la opinión del público en general y expertos en el tema, algo que el anime de My Hero Academia ha vuelto a recibir desde su primera película “Boku no Hero Academia: Two Heroes” en el 2018.

La recomendación para My Hero Academia

Funimation son los productores oficiales de My hero Academia: Heroes Rising, así que no tardaron en hacer saber las buenas noticias sobre su segunda película, algo que repercute en la continuación de la serie anime, pues es una señal de recaudar fondos para seguir manteniendo la calidad de animación hasta el momento y “más temporadas”.

Sobre la película “My Hero Academia: Heroes Rising”, esta fue dirigida por Kenji Nagasaki, los guiones fueron escritos por Yosuku Kuroda, contando con la supervisión del creador Kohei Horikoshi, la trama nos muestra a los jóvenes héroes enfrentando a un poderoso villano sin la ayuda de algún héroe profesional o All Might.

En contraste con My Hero Academia tenemos la película de Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky igualmente del 2018, pero con una gran diferencia en cuanto a las ventas en taquilla, pues no le fue nada bien en la recaudación de fondos y obligó a los productores de la serie anime a deslindarse del proyecto y pasarlo a un nuevo estudio de animación.