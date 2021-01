ANIME: Película de Kimetsu no Yaiba es presentada a los Oscar 2021

La película de anime shonen Kimetsu no Yaiba: Mugen Train ha sido presentada en los 93º Premios Oscar de la Academia. Se considerará para la nominación al Premio al Largometraje de Animación, así que los fanáticos pueden esperar una sorpresa.

Los resultados de la nominación se anunciarán el 25 de marzo de 2021. Demon Slayer es la película japonesa más exitosa y con mayores ganancias de todos los tiempos, superando a El viaje de Chihiro con un mayor recaudación en taquilla japonesa.

Kimetsu no Yaiba una de las 27 películas animadas que se presentarán. Otros largometrajes animados incluyen a la primera película en 3D de Studio Ghibli dirigida por Goro Miyazaki (hijo de Hayao Miyazaki) Earwig and the Witch, y la nueva película de Disney-Pixar, Soul. La Verdad Noticias te recuerda la lista de candidatos:

Accidental Luxuriance of the Translucent Watery Rebus

Bombay Rose

Calamity

The Croods: A New Age

Demon Slayer: The Movie: Mugen Train

Dreambuilders

Earwig and the Witch

Kill It and Leave This Town

Lupin III: The First

Mosley

My Favorite War

Nos Ili Zagoyor Ne Takikh

No. 7 Cherry Lane

On-Gaku: Our Sound

Onward

Over the Moon

Red Shoes and the Seven Dwarfs

Ride Your Wave

Scoob!

A Shaun the Sheep Movie: Faramageddon

Soul

The Spongebob Movie: Sponge on the Run

Terra Willy

Trolls World Tour

A Whisker Away

The Willoughbys

Wolfwalkers

Foto: Studio Ufotable - Demon Slayer

Más sobre Kimetsu no Yaiba

La serie de televisión cuenta la historia de un niño llamado Tanjiro que se convierte en un Demon Slayer después de que su familia es asesinada y su hermana menor Nezuko se convierte en un demonio.

Te recomendamos leer: Kimetsu no Yaiba recibe un perfecto homenaje por el manga de Deadpool

La película Mugen Train es una secuela directa de la serie de televisión de anime. Se ha convertido en la película más taquillera de la taquilla japonesa, superando a Spirited Away de Studio Ghibli. Finalmente, Kimetsu no Yaiba también superó las ventas de los éxitos de taquilla de Hollywood como la saga Harry Potter.

