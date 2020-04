ANIME: Película de Kimetsu no Yaiba anuncia su fecha de estreno

Kimetsu no Yaiba: Infinity Train, es la primera película de la serie de anime por Koyoharu Gotōge, tras la cancelación del Anime Japan 2020 por Covid-19, confirmó su fecha de estreno para el 16 de octubre de 2020 en cines de Japón, al igual que el segundo tráiler promocional que dio más detalles de la trama principal.

¿Qué veremos en la película?

Este filme será considerado como una secuela a los acontecimientos a la serie de anime que contó con 26 capítulos en su primera temporada, la animación también está bajo el trabajo de estudio Ufotable, con distribución de Aniplex y la acción principal la tendrá el pilar del fuego “Rengoku”.

En este “Infinity Train” han desaparecido más de 40 personas, por lo que “Rengoku” fue enviado para derrotar a un poderoso demonio que parece controlar a voluntad lo que sucede en el tren; pero el pilar no estará solo, ya que Kamado Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Zenitsu lo ayudarán con esta misión tras completar su entrenamiento con el pilar del insecto “Shinobu”.

Recordemos que la serie de manga Kimetsu no Yaiba se encuentra en uno de sus momentos más cruciales, pues el capítulo 201 demostró que la historia tendrá un giro en los acontecimientos con el antagonista principal Muzan Kibutsuji y la película tardará casi medio año en llegar a la pantalla grande.

Te puede interesar: ANIME: Kimetsu no Yaiba celebra su primer aniversario con pósters oficiales

No hay duda que la popularidad del anime también conocido como “Demon Slayer” tiene planeado convertirse en uno de los shonen más influyentes de la actualidad, yendo de la mano con series del mismo género como My Hero Academia , One Piece, Naruto y Dragon Ball.

Mira el segundo trailer