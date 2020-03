ANIME: Película “Love Me, Love Me Not” revela su video promocional

“Love Me, Love Me Not” es una película del género anime que tiene programado su estreno para el 29 de mayo 2020 en cines de Japón, siendo una obra de la famosa mangaka Io Sakisaka, mundialmente conocida por sus obras “Ao Haru Ride” y “Strobe Edge”.

La película de Io Sakisaka “Love Me, Love Me Not” fue dirigida por Toshimasa Kuroyanagi (quien tiene experiencia en el anime Say "I love you" ), la animación fue realizada por A-1 Pictures, se basó en un guión adaptado de Erika Yoshida, quien fue la guionista de Tiger & Bunny.

Tenemos a Yuu Yamashita, de la serie anime “Usagi Drop”, a cargo de adaptar el diseño de los personajes y al talentoso compositor musical Yuji Nomi, para el soundtrack, siendo reconocido por su trabajo en la película de Whisper of the Heart del famoso Studio Ghibli.

Elenco de Love Me, Love Me Not

Los padres de lo protagonistas Akari y Yuna, son interpretados por los seiyuus: Kikuko Inoue, Hideyuki Tanaka, Aya Hisakawa y Kazuhiko Inoue, los compañeros de escuela en la película anime “Love Me, Love Me Not”, están a cargo de Shun Horie y Ayane Sakura.

Según información de Crunchyroll news, los actores principales en la obra de Io Sakisaka son: Marika Suzuki como “Yuna Ichihara”, Megumi Han como “Akari Yamamoto”, Soma Saito como “Kazuomi Inui” y Nobunaga Shimazaki como “Rio Yamamoto”.

ANIME: Película “Love Me, Love Me Not” revela su video promocional

Viz Media es encarga de distribuir el manga de “Love Me, Love Me Not” en el idioma inglés y describieron la obra de Io Sakisaka de la siguiente forma:

Te puede interesar: ANIME: Estrenan el video promocional de “Arte” ¡Simplemente hermoso!

“Los amigos rápidos, Yuna y Akari, son completamente opuestos: Yuna es una idealista, mientras que Akari es realista. Cuando Rio y la inconsciente Kazuomi se unen a sus filas, ¡el amor y la amistad se vuelven bastante complicados!”.