ANIME: One-Punch Man tendrá película live-action gracias a Sony

One Punch Man se une a la lista de animes que serán adaptados en versión live action gracias a Sony Pictures, aunque el proyecto no podrá despegar hasta que pase la contingencia por coronavirus.

Sin embargo, Sony Pictures ha dado los primeros adelantos del live action de One Punch Man, uno de los animes más populares del momento, estrenado originalmente en versión webcomic en julio de 2009.

De acuerdo a Sony Pictures, el guión de la adaptación live action de One Punch Man estará a cargo de los mismos guionistas de Venom (2018), Scott Rosenberg y Jeff Pinkner.

Hasta el momento, Sony Pictures no ha dado informes sobre posibles directores para el live action de One-Punch Man o posibles actores que puedan dar vida a Saitama, protagonista del anime.

El proyecto del live action de One Punch Man se encuentra en fases muy tempranas del trabajo de preproducción, por lo que tampoco se ha definido una fecha de estreno o para comenzar el rodaje.

One-Punch Man: de anime a live action

One Punch Man, comenzó su historia como un webcomic creado por el artista japonés ONE que luego fue adquirido por Young Jump Next de Shueisha en el año 2012.

En 2015, One Punch Man fue adaptada una serie de anime producida por el estudio Madhouse y que hasta el momento ha estrenado dos temporadas, además de estar disponible en Netflix.

Además del manga, la serie de anime y la próxima adaptación live action, One Punch Man también ha sido convertido a videojuego en varias ocasiones como One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

El live action de One Punch Man es el más reciente de los intentos de Hollywood de llevar el anime al cine, en muchas ocasiones con poco éxito como fue el caso de Dragon Ball Evolution en 2009.