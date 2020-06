ANIME: Naruto inspiró a LJ Collier de la NFL ¡Es su fan!

El anime y manga de Naruto creado por Masashi Kishimoto, cuenta con una gran comunidad de fans dentro y fuera de Japón. Su popularidad incluso ha inspirado a varias estrellas de los deportes y en esta ocasión fue el jugador LJ Collier de los Seattle Seahawks, quien confesó haberse inspirado de Naruto Uzumaki para su carrera en la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano).

Según comentó LJ Collier durante una entrevista exclusiva con Crunchyroll (plataforma que transmite anime); esta franquicia animada sigue teniendo un fuerte impacto en su vida. Naruto es uno de sus personajes favoritos y desde que tiene memoria se consideró un fan de la serie. ¡También del anime en general!

“Honestamente, Naruto es un favorito también. Era tan odiado. Estaba solo y no tenía a nadie y superó todo. Él es la definición de hablar cosas a la existencia. Todavía se convirtió en el más grande. ¿Convertirse en Hokage? Fue hermoso”, comentó el jugador sobre quién es su personaje favorito de todos los tiempos.

Naruto Uzumaki no fue el único personaje o anime en seri mencionado, pues el jugador señaló tener varias playeras de Sasuke Uchiha en su clóset. También confesó que Orochimaru y Kaguya Otsutsuki se encuentran en su top de villanos preferidos; pero agregó a estos antagonistas a su lista:

“Freiza está allá arriba, All For One de My Hero Academia, Father de Fullmetal Alchemist también”