ANIME: Nanatsu no Taizai anuncia una secuela de su manga

Nanatsu no Taizai anuncia una secuela de su MANGA

Nanatsu no Taizai llegó al final de su tercera temporada del anime y manga en el capítulo 346, con sus primeras páginas a color vimos al hijo de Meliodas y Elizabeth llamado Tristán; pero fue el autor Nakaba Suzuki quien no se aguantó la emoción de anunciar una secuela de su obra, siendo esta The Four Knights of the Apocalypse.

El nuevo manga nos contará la historia de un grupo de caballeros que fueron inspirados por los Siete Pecados Capitales, una princesa los recluta para combatir a los Caballeros Sacros que intentan traer de regreso a los demonios y causar estragos en el mundo.

Los fans de Nanatsu no Taizai tienen la sospecha de que los personajes principales del manga o sus hijos, estarán de egreso en los nuevo de The Four Knights of the Apocalypse, pero habrá que esperar un poco más para saber los detalles, pues Nakaba Suzuki sólo ha revelado un borrador del proyecto.

Según información de Mouse, se espera que el nuevo manga de Nakaba Suzuki debute formalmente tras el final de la cuarta temporada del anime, misma que estrena en octubre de 2020; así Nanatsu no Taizai tras ocho años de la publicación de su serie de manga en Kodansha Shonen, cerró su historia para abrir una nueva.

La cuarta temporada del anime lleva por nombre Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan, justo al final de la tercera se publicó un video promocional de 30 segundos, la animación parece seguir a cargo de Studio Deen en lugar de A-1 Pictures, pero los fans tienen la esperanza de que no defraude por tratarse del final de la serie.