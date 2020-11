ANIME: My Hero Academia sugiere extraño detalle en comentario de Mr. Compress

My Hero Academia es un anime que ha enfrentado no solo el tema del legado del heroismo sino también como los villanos pueden construir uno. No existe mejor ejemplo en la serie que Shigaraki y All For One sin embargo existen otros casos y parece que Mr. Compress sabe algo sobre esto.

El comentario de Mr. Compress dejó a los seguidores del anime de My Hero Academia juntando las piezas de una posible revelación.

En el más reciente episodio de My Hero Academia los seguidores del anime pausaron en un comentario hecho por Mr. Compress tras reaccionar a la gran confesión que Dabi realizó a la Liga de Villanos.

La revelación de que Dabi nació con el nombre de Toya Todorki generó un interesante comentario de Mr. Compress que si bien no es definitivo ha hecho que algunos fans del anime de My Hero Academia comiencen a conectar algunos puntos.

¿Qué esconde el comentario de Mr. Compress en el anime?

Tras la confesión de Dabi en el episodio de My Hero Academia, Mr. Compress comentó: “Otro con una línea sanguínea notable” el cual tiene total sentido dada la familia en que Shigaraki nació, información que All For One trató de mantener en secreto sin embargo podría ser que Mr. Compress haya revelado esto.

Si Mr. Compress conoce sobre Shigarki entonces su comentario es sencillo de explicar, sin embargo este podría significar que el villano conoce otro personaje en la Liga que proviene de una famosa línea de sangre. ¿A quién se refiere Mr. Compress?, ¿podía estar refiriéndose a sí mismo? En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta interesante referencia para traerte la eventual revelación en la serie de anime de My Hero Academia.

