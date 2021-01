ANIME: Megalobox confirma segunda temporada para abril de 2021

Si recuerdas, en 2018, el mundo conoció Megalobox por primera vez. El golpe sorpresa terminó convirtiéndose en un título importante para el año, y TMS Entertainment confirmó que desarrollaría una segunda temporada para los fanáticos.

Ahora, se ha dado un primer vistazo a la nueva temporada y los fanáticos se han enterado de cuándo volverá Joe a la pantalla chica. Recientemente, Megalobox 2: Nomad se promocionó con su primer póster y teaser. La Verdad Noticias te lo comparte abajo:

La serie confirmó que el anime de boxeo regresará en abril de 2021, pero no se ha dado una fecha exacta de lanzamiento. Esto significa que Megalobox tendrá una fuerte competencia, ya que My Hero Academia y Edens Zero comenzarán en la primavera.

Más del anime Megalobox 2

Como puedes ver, el tráiler de la segunda temporada es oscuro. De igual forma, el arte clave o póster muestra a Joe bajo una luz muy diferente. La obra de arte arenosa está dando pistas a los fanáticos sobre el tono de la segunda temporada. Parece que las cosas se van a poner más oscuras y el director Yo Moriyama no lo haría de otra manera.

Se espera que Megalobox recupere su elenco principal para la segunda temporada y así los fanáticos de la serie puedan regocijarse. Yoshimasa Hosoya interpretará a Joe mientras Shiro Saito repite su trabajo como Gansaku Nanbu. Hiroki Yasumoto interpretará a Yuri mientras Michiyo Murase supervisa a Sachio.

Póster de Megalobox 2: Nomad

¿Por qué Joe luce destrozado emocionalmente? ¿El protagonista perdió su deseo de boxear? Todo será respondido en abril, pero puedes leer la sinopsis oficial del programa a continuación y ver la primera temporada de Megalobox en línea a través de servicios de transmisión como Crunchyroll o Netflix:

"Al final, Gearless Joe fue el que reinó como el campeón de Megalonia, un primer torneo de Megalobox. Los fanáticos de todo el mundo quedaron hipnotizados por el meteórico ascenso de Joe, que surgió desde el anillo subterráneo más profundo hasta la cima en solo tres meses y sin el uso de equipo”.

Te recomendamos leer: ANIME: Horimiya, el debut de la serie es el más visto de todos los tiempos ¡OMG!

“Siete años después, Gearless Joe estaba nuevamente peleando en combates clandestinos. Adornado con cicatrices y una vez más vistiendo su equipo, pero ahora conocido sólo como Nomad". ¿Emocionado por más anime de Megalobox?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!