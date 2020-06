ANIME: Maou Gakuin no Futekigousha anuncia su estreno para julio

El anime de nombre completo “Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e”, confirmó su fecha de estreno para el próximo 4 de julio; esto a través de sus redes sociales, junto con su tráiler oficial que revela detalles de su staff.

Sobre “Maou Gakuin no Futekigousha”

Esta producción de anime fue realizada por el estudio Silver Link; quienes son conocidos por títulos como “Non Non Biyori” y “Kokoro Connect”. También tenemos la dirección de Masafumi Tamura y al guionista Jin Tanaka; ambos con gran experiencia en esta industria animada.

La serie también conocida como “The Misfit of Demon King Academy” contará con la música de Jin Tanaka; un compositor japonés con trabajos en “Danmachi”, “Btooom!”, “Karneval” y “Tokyo Ravens”. Mientras que la adaptación al diseño de personajes por Shu y Yoshinori Shizuma, está a cargo de Kazuyuki Yamayoshi.

Actores de voz

Los actores de voz o seiyuus confirmados hasta el momento son tres y estos son concidos por su trabajo en “Blend S”, “Assassins Pride”, “Assault Lily: Bouquet”; en este orden respectivamente. A continuación te decimos quiénes son junto con los nombres de los personajes que interpretan en el anime.

Tatsuhisa Suzuki como Anos Voldigoad

Tomori Kusunoki como Misha Necron

Yuuko Natsuyoshi como Sasha Necron

Esta adaptación al anime, se inspiró de una novela ligera que debutó en el 2017 y que se publicó en el sitio web de Shōsetsuka ni Narō. Más tarde fue adquirida por ASCII Media Works de Kadokawa, para transformarse en manga y comenzar su publicación en marzo del 2018.

Sinopsis de la historia

El argumento nos presenta un mundo donde el señor demonio “Arnos”, se muestra cansado de las innumerables guerras y conflictos. Esto a pesar de tener la capacidad de destruir humanos, seres elementales y dioses; pues tras un largo periodo de tiempo comenzó a anhelar un mundo pacífico.

Para conseguir esto, el señor demonio decide reencarnar en el futuro, pero al volver a la vida descubre que el mundo ahora es ¿demasiado pacífico?. Por si fuera poco, los habitantes están demasiado acostumbrados a esto y sus descendientes se debilitaron por una disminución de los poderes mágicos.

El anime de Maou Gakuin no Futekigousha es del género fantasía, magia y escolares. Lo que nos deja un poco de variedad para la temporada de verano, pero faltaría esperar al próximo mes y así conocer si su fecha de estreno se mantiene vigente. Ya que varios títulos retrasaron sus lanzamientos por la pandemia de Covid-19.