ANIME: Manga de Children of the Whales entra en la fase final

El manga de Children of the Whales creado por Abi Umeda avanza hacia la conclusión. La fase final del trabajo comenzará el 5 de febrero de 2021 en las páginas del número 3 de la revista Mystery Bonita publicada por Akita Shoten.

Por lo tanto, en La Verdad Noticias estamos a la espera de conocer la fecha de finalización del manga. Children of the Whales (Kujira no Kora wa Sajou ni Utau) debutó en su versión impresa desde el 6 de junio de 2013. Actualmente consta de 18 volúmenes, el último de los cuales fue lanzado el 16 de noviembre de 2020.

Más sobre Children of the Whales

Kyohei Ishiguro dirigió la serie animada en el estudio JC Staff (Toradora!, One Punch Man 2), basado en un guión de Michiko Yokote (Shirobako, ReLIFE), con Haruko Iizuka (Umi Monogatari) en el diseño de los personajes originales y Hiroaki Tsutsumi (Kuromukuro, Orange, Ao Haru Ride) en la banda sonora del anime.

Este anime de ciencia ficción, psicológico y drama consta de 12 episodios, transmitidos en Japón en 2017, y dos especiales incluidos en la edición de video casero. La serie de Abi Umeda está disponible en Netflix formando parte de sus títulos originales.

Sinopsis de la serie

Año 93 de la Era de la Arena. En un vasto e interminable mar de arena, una colonia solitaria de personas vive en una isla en constante movimiento conocida como la ballena de barro. Chakuro, el archivero de la ballena de barro, narra las vidas y muertes de las personas que viven allí.

Las 500 almas de la isla se dividen en una mayoría de "los marcados", personas de corta vida que pueden utilizar un poder psicoquinético conocido como Thymia, y una pequeña minoría de "los no marcados", que no tienen ningún poder pero tienen una vida larga, normal y gobiernan el barco.

Mientras que la gente en la ballena no sabe nada del mundo exterior, o si hay siquiera es tal cosa, viven una vida sencilla pero feliz y pacífica, jugando, cultivando sus tierras y enamorándose.

Sin embargo, un día se encuentran con una isla no muy diferente a la suya, cuyos habitantes los llaman "criminales de Falaina". Este descubrimiento puede anunciar el fin de su mundo. Hasta aquí la sinopsis de Children of the Whales. ¿Crees que Netflix adapte una segunda temporada en el futuro?

