ANIME: Kumo desu ga, Nani ka? estrena sus primeros 10 minutos (VIDEO)

Crunchyroll anunció en su sitio web el viernes que transmitirá una vista previa de 10 minutos del primer episodio del anime televisivo So I'm a Spider, So What? (Kumo desu ga, Nani ka?); cuya autora es Okina Baba junto con Tsukasa Kiryu a cargo de las ilustraciones.

El anime forma parte de la lista de Crunchyroll Originals. El siguiente video se transmitió en todo el mundo durante una semana, excepto en Asia y algunos países de Oriente Medio y África. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Kumo desu ga, Nani ka? se estrenará el 8 de enero en AT-X, Tokyo MX, BS11, KBS Kyoto, Sun TV y TV Aichi, y se ejecutará durante dos cursos consecutivos (trimestres de un año). Crunchyroll transmitirá el anime en Japón. La serie estaba programada para estrenarse este año, pero la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) afectó en gran medida el calendario de producción.

Sinopsis del Crunchyroll Original

Yo, la protagonista, era solo una chica normal de secundaria, pero de repente se reencarnó como un monstruo araña en un mundo de fantasía. No solo eso, sino que se despertó en una mazmorra llena de monstruos feroces.

Armado solo con su conocimiento humano y una abrumadora positividad, se vió obligada a usar telarañas y trampas para derrotar a monstruos mucho más fuertes solo para seguir con vida. Así comienza la historia de supervivencia del laberinto de una niña con una fuerza mental increíble que vive como una de las bestias de menor rango.

So I'm a Spider, So What? de Crunchyroll

La adaptación de manga de Asahiro Kakashi se publica en el sitio web de manga gratuito de Kadokawa, Young Ace Up, y ellos publicaron el noveno volumen del libro compilado el 10 de octubre. El manga y las novelas ligeras de Kumo desu ga, Nani ka? tienen un total combinado de 1.2 millones de copias impresas.

