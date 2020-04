ANIME: Kimetsu no Yaiba y más series disponibles ¿en páginas PORNO?

Series de anime como Kimetsu no Yaiba, Sakura Card Captor y Nanatsu no Taizai, han sido ubicadas en varias páginas porno como XVideos, justo a un lado del contenido exclusivo para adultos, pues de esa forma muchos usuarios encontraron salirse con su cometido y no ser penalizados por las fuertes leyes de copywriting que se dedican a eliminar sitios de Internet que publican este tipo de obras.

Un dato sorprendente, es que la respuesta de visualizaciones en series de este tipo en páginas exclusivas para adultos ha sido muy alta, superando más de 111 mil reproducciones en varios de los capítulos de Kimetsu no Yaiba; anime que fue considerado el mejor del 2020 por el concurso de clasificación que realiza Crunchyroll.

Ya que tocamos el tema, algunos de los sitios legales más populares o plataformas de paga para ver anime en excelente calidad son Crunchyroll, Netflix y Amazon Prime Video; pero no dejan de ser en base a suscripciones mensuales y anuales que a muchos usuarios aún no se las hace posible, pues aún existen muchos sitios que logran salirse con la suya.

¿Por qué hay anime en páginas porno?

El mundo de contenido exclusivo para adultos tiene sus propias reglas, tomando en cuenta que las regulaciones que demandan los derechos de autor parecen no ser tan estrictas, al menos porque no es común ver series de anime o contenido ajeno a estos sitios XXX y esto le permite a varios usuarios engañar a la ley por un largo periodo de tiempo.

Pero por estas acciones ilegales, es que las empresas que se encargan de una distribución legal pierden gran parte de sus ganancias, las cuales también afectan directamente a los bolsillos de los creadores de estas series de anime como: “Masashi Kishimoto” Naruto, “Nakaba Suzuki” Nanatsu no Taizai, “Eiichiro Oda” One Piece y muchísimos más títulos que invierten su tiempo en entretener a sus fans con sus historias.

