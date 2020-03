ANIME: Kimestu no Yaiba tendrá 2 nuevos videojuegos desde el 2020

Kimestu no Yaiba obtuvo con su popularidad de Mejor Anime del 2019, la aprobación de dos nuevos videojuegos para consolas como Playstation 4 y dispositivos móviles en el 2020, junto con la llegada de su película a anunciarse en abril, ya que la franquicia ha obtenido buena respuesta de los fans.

Desde el 2020 se tiene planeado la llegada del primer videojuego de Kimestu no Yaiba y el segundo para el 2021, así que será un año lleno de buenas noticias para los seguidores de la serie de manga por Koyoharu Gotōge tras el retraso de su primera película Demon Slayer: “Infinity Train” debido al Coronavirus.

El primer videojuego lleva por título Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale, adaptará la primera parte del anime, siendo una versión gratuita para dispositivos móviles con Android o iOS y únicamente se ha anunciado para Japón, pero se espera que en un futuro esté disponible en más países.

Mira trailer del primer videojuego

Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppūtan es el nombre del segundo videojuego, este llegará de forma exclusiva para Playstation 4, siendo desarrollado por CyberConnect2 (mismos que trabajaron en Naruto: Ultimate Ninja Storm y Dragon Ball Z Kakarot), veremos la misma historia de la serie de manga donde el jugador principal será Tanjiro Kamado.

Te puede interesar: ANIME: Película de Kimestu no Yaiba estrenará segundo tráiler en abril

Estos proyectos de Kimestu no Yaiba abren la posibilidad de toda un franquicia de videojuegos conforme avance su serie de anime, pues Japón ha encontrado una buena fórmula para dar a conocer lo más popular de la industria animada y My Hero Academia, The Seven Deadly Sins o One Piece, son un ejemplo de ello.

Así luce el segundo videojuego