ANIME: Kai Byoui Ramune estrena el 9 de enero y lo anuncia con nuevo tráiler

La página web oficial de Dr. Ramune: Mysterious Disease Specialist (Kai Byoui Ramune) publicó un nuevo video promocional de la serie de anime el lunes. El video revela que el programa se estrenará el 9 de enero y saldrá al aire en Tokyo MX y BS11.

El sitio oficial del anime también anunció que la banda de tres miembros “saji” (canción de Ahiru no Sora) interpretará el tema final "Arcasia". Mientras que el tema de apertura "¡SHAKE! SHAKE! SHAKE!" lo interpreta Yūma Uchida.

La Verdad Noticias te recuerda que Crunchyroll (sitio de streaming especializado en anime) transmitirá la serie fuera de Asia "poco después de su transmisión televisiva". Así que los fanáticos no tendrán que esperar mucho tiempo para la adaptación animada de Kai Byoui Ramune, basada en el manga escrito e ilustrado por Aho Toro.

Elenco completo de Kai Byoui Ramune

Yūma Uchida como Ramune

Takuma Nagatsuka como Kuro

Kana Ueda como Ayame

Nobuhiko Okamoto como Nico

Junichi Suwabe como Momiji

Hideaki Oba (Alice in the Country of Hearts: Wonderful Wonder World, Denkō Chō Tokkyū Hikarian - Lightning Attack Express, Hello Kitty Ringo no Mori no Fantasy) está dirigiendo el anime en Platinum Vision (Devils 'Line) y Ayumu Hisao (Devils' Line, Kono Oto Tomare !: Sounds of Life) supervisa y escribe los guiones de la serie.

De igual forma, Youko Satou (7 SEEDS, Dog & Scissors, Saiyuki Reload Blast) está diseñando los personajes. Tetsuro Oda (Mushibugyō, Busou Shinki) está componiendo la música para el anime. Hajime Takakuwa (Kingdom, Twin Star Exorcists) es el director de sonido. Toshimitsu Kobayashi (Aoharu x Machinegun) se encarga de los diseños de los sub-personajes.

Sinopsis del anime

“Mientras existan corazones dentro de las personas, siempre habrá quienes sufran. Cuando algo ‘extraño’ entra en su mente, una extraña enfermedad se manifestará en su cuerpo. La enfermedad, que se llama una ‘enfermedad misteriosa’, es desconocida para la mayoría, pero ciertamente existe...”

“Hay un médico y un aprendiz que pueden combatir la enfermedad que la medicina moderna no puede curar. Su nombre es Ramune. ¡Actúa libremente todo el tiempo, es mal hablado y ni siquiera parece un médico! Sin embargo, una vez que se enfrenta a la misteriosa enfermedad, es capaz de descubrir rápidamente la causa raíz de la angustia profundamente arraigada de sus pacientes y curarlos”.

Aho Toro lanzó el manga en la edición de noviembre de 2017 Kodansha 's Monthly Shonen Sirius. Kodansha publicó lo que llamó "último capítulo" de la manga en agosto de 2019, pero el manga se reanudó el 7 de septiembre. Kodansha Comics ha licenciado el manga de Kai Byoui Ramune y publicado el primer volumen digitalmente el 17 de noviembre. ¿Qué opinas de este estreno de anime?

