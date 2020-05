ANIME: Jujutsu Kaisen revela su fecha de estreno, tráiler y más detalles

Jujutsu Kaisen, una serie de manga creada por Gege Akutami, decidió preparar todo para otoño del 2020. Pues el 20 de mayo publicó el primer tráiler promocional de su adaptación al anime, además confirmó su fecha de estreno, el equipo de producción que se hace cargo del proyecto, e incluso los actores de voz que le darán vida a los personajes. Prepárate porque está sellado con la calidad Shonen Jump.

¿Cuándo se estrena el anime de Jujutsu Kaisen?

La primera temporada del anime bajo el nombre de “Jujutsu Kaisen”, confirmó su fecha de estreno para el próximo mes de octubre; y aún se tiene la esperanza que se mantenga en estas fechas pese a la contingencia de Coronavirus (COVID-19) que ya ha retrasado el lanzamiento y transmisión de otras series animadas japonesas.

El portal de Anime News Network, comentó que VIZ Media publicó los primeros tres capítulos del manga en el idioma inglés al mismo tiempo que Japón. Suponemos que a causa de la pandemia de Covid-19, la editorial Shueishia adaptó las siguientes publicaciones en un formato digital; al igual que incluirlas en su sitio web MANGA Plus. ¿Te emociona ver una adaptación de anime?

Sobre el equipo de producción

Según informó Crunchyroll, para la adaptación al anime tenemos a Sunghoo Park com el director a cargo, la animación será por el estudio MAPPA (encargado de series como Dororo, Listeners y The God of Highschool), también tenemos al guionista de Attack On Titan llamado Hiroshi Seko y un diseño de personajes por Tadashi Hiramatsu (quien tiene experiencia en Parasyte y Yuri On Ice).

La música fue a manos de Hiroaki Tsutsumi (Kuromukuro, Ao Haru Ride, Devil May Cry), Yoshimasa Terui (Houseki no Kuni) y Arisa Okehazama (The God of High School). Ahora sobre los actores de voz o “seiyuus”, tenemos a Junichi Suwabe (Eraser Head en My Hero Academia) para Sukuna Ryomen.

Junya Enoki como “Yuji Itadori”

Yuma Uchida como “Megumi Fushiguro”

Asami Seto como “Nobara Kugisaki”

Yuichi Nakamura como “Satoru Gojo”

La historia de Jujutsu Kaisen

El argumento nos narra la vida de Yuji Itadori, un joven muy atlético y estudiante de 15 años que decide pasar del Club de Atletismo para entrar al Club de Ocultismo. Al poco tiempo descubre todo tipo de sucesos sobrenaturales y debe tomar una importante decisión. ¿Salvar a sus amigos o dejarlos morir? Para esto tenemos la presencia de una caja con un dedo maldito en su interior. ¿Qué hará Itadori?.

Fotos: VIZ Media