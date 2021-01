ANIME: Japón prevé más retrasos en estrenos recientes ¡Alerta de COVID-19!

Mientras la pandemia se propaga por todo el mundo, parece que el paso de Japón a un segundo estado de emergencia es inminente. El país ha experimentado un aumento reciente en los casos confirmados de COVID-19 en los últimos dos meses.

Para controlar el aumento, los informes sugieren que se podría ordenar un estado de emergencia en breve, y los esfuerzos anunciados recientemente para frenar el COVID-19 pueden causar retrasos inminentes en el mundo del anime.

No fue hace mucho tiempo que Japón dio su primer paso para frenar el aumento cuando los gobernadores de Tokio, Saitama, Kanagawa y Chiba se reunieron para anunciar un plan conjunto. Los ejecutivos acordaron implantar planes para evitar el aumento de COVID-19 antes de cualquier estado de emergencia formal.

Cines japoneses con Kimetsu no Yaiba

Estas medidas comenzarán el viernes y durarán hasta finales de enero en un intento por evitar que los ciudadanos propaguen el COVID-19. Actualmente, los planes solicitan a los residentes que eviten cualquier tipo de viaje a menos que sea absolutamente necesario.

Asimismo, se le pedirá a los bares y restaurantes que cierren temprano, si no indefinidamente, a través de la medida de emergencia. Las prefecturas también están animando a las empresas a trabajar completamente desde casa cuando sea posible.

De lo contrario, se recomienda encarecidamente a las empresas escalonar los turnos de trabajo para evitar que los empleados se reúnan en grupos tardíos. Estas medidas se han visto antes en Japón.

Japón retrasaría estrenos de anime

La primavera pasada, el país anunció un estado de emergencia formal que cubría ciudades como Tokio. Los medidores promulgaron estudios de anime forzados a poner en pausa la producción, por lo que muchos programas se retrasaron o se interrumpieron.

Te recomendamos leer: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

Varias películas también se retrasaron, por lo que este aumento de enero de 2021 probablemente afectará a películas como Evangelion 3.0 + 1.0 y la función final de Gintama. De ser necesaria otra actualización, La Verdad Noticias informará si la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin, Boruto, Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia u otros animes se verán afectados o no.

