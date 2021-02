ANIME: Godzilla Singular Point de Netflix comparte un nuevo tráiler

Uno de los lanzamientos de anime más emocionantes y esperados del año es un nuevo proyecto de Netflix. Los estudios detrás de series como Beastars y My Hero Academia ahora se centran en Godzilla de una manera completamente nueva.

Aunque la trilogía anterior de películas de anime lanzadas en Netflix tuvo una respuesta silenciosa entre los fanáticos del famoso kaiju, Godzilla Singular Point ya se ve como una bestia muy diferente con cada nuevo aspecto que obtenemos de la nueva serie.

La Verdad Noticias te recuerda, que Godzilla Singular Point se lanzará en algún momento de este año en Netflix en todo el mundo y cuenta con un personal único detrás del proyecto. Tras el primer avance lanzado el año pasado, el trailer más nuevo y completo del proyecto nos muestra más personajes humanos que debutan en la nueva serie de anime.

Tráiler 2 de Godzilla Singular Point

Como se ve en el avance original, parece que el famoso Jet Jaguar (como se ve en Godzilla vs Megalon) de la franquicia original de TOHO, jugará un papel importante en la nueva serie. Si se parece en algo a la encarnación original, será algún tipo de arma o herramienta que permitirá a los humanos luchar contra el kaiju.

Parece que ese también es el caso hacia el final del tráiler.Netflix ha confirmado que Godzilla Singular Point contará con 13 episodios en total, y presenta algunos nombres notables detrás de escena. ¿Este anime te recuerda a otro shonen?

Diseño de personajes por el creador de Blue Exorcist

La razón es porque el diseño de los personajes humanos está a cargo del creador de Blue Exorcist “Kazue Kato” y vaya que su estilo se destaca aquí. En cuanto al diseño del nuevo kaiju, tenemos a Eiji Yamamori como responsable.

¡Dato importante! Yamamori trabajó anteriormente como animador en muchas películas de Studio Ghibli, incluidas la Princesa Mononoke, El viaje de Chihiro y El Viento Se Levanta. Finalmente, Godzilla Singular Point será dirigida por Atsushi Takahashi (Doraemon the Movie 2017: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi).

Kan Sawada (compositor de innumerables películas y series de Doraemon como Yowamushi Pedal) será el encargado de la banda sonora. Mientras que el novelista de ciencia ficción Toh Enjoe, hará su debut en el anime como guionista de Godzilla Singular Point.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!