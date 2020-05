ANIME: ¿Ghost in the Shell: SAC_2045 le hizo justicia a la franquicia?

Ghost in the Shell: SAC_2045, una serie de anime producida por Netflix y Production I.G en el 2020, terminó con un total de 12 capítulos en su primera temporada y con segunda parte confirmada. Pero muchos conocedores de la precuela animada del 2002 “Stand Alone Complex”, habrán tenido algunos problemas con el nuevo estilo CGI que se utilizó. ¿Te gustó este cambio?

El reinicio de Ghost in the Shell

Netflix lo apostó todo con mantener su ya favorito estilo de animación 3D, pero a diferencia de otros de sus títulos originales, Producción I.G es el estudio original en producir la serie del 2002 bajo la dirección de Kenji Kamiyama y que tuvo un total de 2 temporadas, de 26 capítulos cada una. ¿Se sintió la nostalgia?

Según informa Albertini bajo el sello del portal Espinof, “Ghost in the Shell” llegó con mucho significado tanto para el anime como para el género cyberpunk, siendo más de 30 años que tiene la franquicia basada en el manga de 1989 por Masamune Shirow. Recordando la no tan aceptada película live action “La Vigilante del Futuro” (2017), con la actriz Scarlett Johansson (Viuda Negra en Avengers.

Un anime que retomó lo del 2002

Bajo el estilo “Original Net Animation” (ONA), “Ghost in the Shell: SAC_2045” continuó las aventuras de la denominada Sección 9 y la comandante Motoko. Nos quedó claro que avanzamos 15 años en su universo, viendo un planeta tierra con la economía mundial colapsada y las grandes naciones (Estados Unidos y Japón) viven una guerra para conservar sus riquezas.

Algo que pudo ser más que confuso, fue el sitio donde inició esta secuela, pues vemos a una experimentada Motoko, Batou y su equipo de mercenarios, aceptando distintas misiones para ganarse la vida. Seguido de esto, nos revelan que Togusa (ahora divorciado de su esposa) está por su cuenta como un detective y Daisuke Aramaki hará todo lo posible por reagrupar a la antes conocida Sección 9.

Lo nuevo de Ghost in the Shell

Una vez creada la nueva Sección 9 bajo órdenes del primer ministro, se nos presentó que los antagonistas principales son los llamados “posthumanos” y una misteriosa conspiración que aún no queda del todo clara en la primera temporada. Aunque todo el estilo más serio de la serie comienza a notarse casi a la mitad, vemos un increíble trabajo por refinar la animación.

Todos los personajes recibieron un rediseño y fueron animados con lo nuevo de 3DCG; colaborando con Sola Digital Arts. Shinji Aramaki (Appleseed) colaboró con Kenji Kamiyama (Stand Alone Complex), dando origen a una estética del CGI más pulido y suavizado que otros personajes 3D de Netflix.

Incluso podemos decir que en varios momentos te sientes jugando un videojuego; tomando en cuenta los 24 minutos que duran los episodios del anime y que se puede disfrutar de un digno tema de apertura titulado “Vuela conmigo” por Millennium Parade y un relajante tema de cierre titulado “sustain ++” por Mili.