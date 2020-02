ANIME: ¿George Clooney y “La Roca” estarán en My Hero Academia?

Un evento de Funimation para la película de “My Hero Academia: Heroes Rising”, ha sido testigo de una extraña combinación de dos actores de Hollywood, siendo "George Clooney y La Roca", en el mundo del anime, pues durante la alfombra roja de Funimation, el medio Nerdist logró entrevistar al actor Chris Sabat, quien da voz a Plus Ultra.

Nerdist le preguntó a Chris Sabat sobre sobre a quién le gustaría ver en la próxima película de My Hero Academia, a lo que respondió el actor: “Me encantaría ver una combinación de George Clooney y The Rock, como, The Rock doblado por George Clooney. Algún tipo de combinación extraña de ambos”.

My Hero Academia es una exitosa serie anime del momento, basada en el manga de Kōhei Horikoshi. Tras la polémica de ser cancelado en China y Corea del Sur por una relación de un personaje con los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, algo que indignó mucho a estos países y le causó muchos problemas a la editorial responsable.

Chris parece haber dado una interesante propuesta para la voz de All Might en sus dos versiones, pues este personaje de My Hero Academia perdió su musculatura debido a un accidente que le complicó su salud y finalmente le pasara el don del “One for All” al protagonista Midoriya Izuku.

Este personaje de My Hero Academia que sería perfecto para ambas voces de los actores George Clooney y “La Roca”, junto con el hecho de que la voz de All Might en japonés cambia mucho según su apariencia física, ya sea delgada o sumamente musculosa.

