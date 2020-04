ANIME: “Fullmetal Alchemist: Brotherhood” cumple 11 años desde su estreno

Fullmetal Alchemist: Brotherhood estrenó su primer capítulo un 5 de abril de 2009 en Japón, celebrando 11 años desde su debut en la televisión, este anime por Hiromu Arakawa y estudio Bones, se convirtió en una serie de culto desde que se animó por primera vez el manga original en el 2003.

El anime de “Fullmetal Alchemist: Brotherhood” tuvo un total de 64 capítulos, los cuales están disponibles en la plataforma de Netflix en varios países, al ser la segunda adaptación del anime, se le galardonó por animar la historia completa de la mangaka japonesa Hiromu Arakawa y no alejarse de la trama oficial como en FMA.

La animación de esta serie del 2009, nos cuenta la historia de dos hermanos llamados Edward y Alphonse Elric, quienes al ser hijos de un alquimista, utilizan la misma habilidad para intentar regresarle la vida a su madre, pero en su lugar rompen uno de los tabúes de la alquimia y deben recuperar sus propios cuerpos.

Así luce el anime de FMA: Brotherhood

Este aclamado anime de acción, aventura, drama e incluso romance, es perfecto para dedicarle un maratón en Netflix, los fanáticos veteranos de este tipo de series te dirán que es de las primeras obras que debes ver para comprender a la animación japonesa, al igual de no olvidar los pegajosos temas musicales que tiene.

No hay duda que “Fullmetal Alchemist: Brotherhood” sigue siendo conocido como uno de los éxitos internacionales del anime, el cual en pleno 2020 no pierde su esencia o calidad de animación a pesar del paso de los años; así que no olvides echarle un vistazo durante estos tiempos de resguardo por Coronavirus.