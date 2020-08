ANIME: Free! confirma su última película para 2021 con un nuevo trailer

El sitio web oficial de Kyoto Animation (Violet Evergarden) y del anime Free!, transmitió un video promocional el sábado como parte de un evento programado para el 15 de agosto. Aquí se anunció que la nueva película de la franquicia se estrenará en 2021 y dice: “Haruka Nanase: comienza su desafío en el mundo”.

El personal de la película había anunciado en noviembre que la fecha de estreno prevista para el verano de 2020 se había retrasado debido a “diversas circunstancias”. El anuncio aseguró a los fans que el director y el resto del personal están trabajando duro para hacer un filme que “cumplirá con las expectativas” de los fans.

La entrada más reciente de la franquicia de anime fue Free! Road to the World - Yume, que se estrenó el 5 de julio de 2019 y fue una “recopilación” de la serie animada del 2018 Free! Dive to the Future, así como un “puente” hacia la nueva película.

Nuevo trailer de la película Free!

Crunchyroll transmitió el anime de Kyoto Animation sobre natación, mientras se emitía en Japón y Funimation transmitió un doblaje en inglés. La nueva serie contó con algunos de los personajes ya en la universidad. Su historia se basa en una novela ligera titulada High Speed! del 2013, creada por Kōji Ōji e ilustrada por Futoshi Nishiya.

Poster promocional de "Free! Road to the World"

Sobre Kyoto Animation

El fandom comprende que Kyoto Animation se está levantando de nueva cuenta, tras el ataque de incendio en el primer edificio de su estudio donde 36 personas perdieron la vida y otras 33 resultaron heridas; un evento que recién conmemoró su primer aniversario el 18 de julio en memoria de las víctimas.

Gekijōban Violet Evergarden, es otra película de Kyoto Animation muy esperada por los fans, pero debido a la pandemia de Covid-19 suspendió su estreno del 24 de abril de 2020 en cines japoneses, a una fecha que aún no está confirmada. Tomando en cuenta la nueva información de Free!, lo más probable es que en estos meses se revelen más actualizaciones.