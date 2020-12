ANIME: Fate/Grand Order confirma capítulo especial de Año Nuevo

La víspera de Año Nuevo puede ser un momento para relajarse con familiares y amigos para recibir el próximo año de vida, pero Fate/Grand Order tiene otros planes. Como se ha convertido en una tradición anual para la franquicia Fate (juegos incluidos), está programado que salga al aire un especial de televisión de Nochevieja del 31 de diciembre de 2020.

El programa incluirá nuevas revelaciones para Fate, incluido un nuevo corto de anime de Fate/Grand Order. La información se dio a conocer a través de Twitter el 2 de diciembre de 2020 y luego a través de una actualización del sitio web oficial.

Lo nuevo de Fate/Grand Order

El anime fue promocionado con una imagen de una barra y un pequeño mechón de cabello de un personaje agachado detrás de él. La vista puede ser familiar para los fanáticos de Fate y el creador de Tsukihime, Type-MOON; ya que el fondo coincide con la decoración de Ahnenerbe Café.

Foto: Twitter - @fgoproject

Lo anterior, es un lugar de reunión interdimensional ficticio que se extiende a lo largo de los muchos mundos de la propiedad intelectual de Type-MOON. Dirigida por interpretaciones curiosas de los personajes de Tsukihime, Ahnenerbe ganó más prominencia como el sitio de Carnival Phantasm, una meta-serie de comedia que se burla de Fate/Stay Night y Tsukihime y sus trabajos relacionados.

Sin embargo, el nuevo trabajo, sea lo que sea que resulte ser, parece más un anime de Fate/Grand Order. El nuevo especial se emitirá el 31 de diciembre de 2020 y La Verdad Noticias te recuerda que Fate/Grand Order está disponible en iOS y Android, y sus muchos proyectos de televisión están disponibles en servicios de transmisión y video.

Más sobre Fate/Grand Order

Los cortos animados y los proyectos únicos se han convertido en una especie de tradición anual para la mega-franquicia. 2016 vio el episodio del anime Fate/Grand Order First Order, que adaptó el prólogo "Singularity F" del juego de 2017. Luego agregó Moonlight/ Lostroom, una especie de precuela de la expansión Cosmos in the Lostbelt del juego, que luego se convirtió en el escenario del juego de ritmo FGO Waltz.

En 2018 debutó con el proyecto a mayor escala: el primer episodio de The Case Files of Lord El-Melloi II, una serie de anime derivada de Fate/Zero y protagonizada por las aventuras de detectives de Waver Velvet (conocido en Fate/Grand Order como Zhuge Liang).

Foto: Delightworks

En 2019 se emitió el "Episodio 0" de la serie animada Absolute Demonic Front Babylonia, que contó la historia del origen de la heroína de FGO Mash Kyrielight. Aquellos que busquen más, también verán nuevo material de la primera película de Fate/Grand Order Camelot, así como contenido centrado en la tercera película de Fate/Stay Night: Heaven's Feel, la edición del juego del menú de hoy para la familia Emiya (actualmente retrasada indefinidamente) y el remake de Fate/Extra .

