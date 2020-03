ANIME: Fans de Kimetsu no Yaiba ASUSTADOS con el destino de Tanjiro Kamado

Kimetsu no Yaiba impactó con el capítulo 200 de su serie de manga, pues los seguidores tanto del anime no han superado las últimas viñetas con la inesperada muerte del protagonista Tanjiro Kamado, quien parece no continuar en la historia de Koyoharu Gotōge al no presentar signos vitales tras la batalla contra Muzan Kibutsuji.

En cuanto a su hermana Nezuko Kamado, supimos que recuperó su humanidad y se dirigió a ver a Tanjiro, siendo el momento cuando los diálogos por los demás personajes apuntaron que este yacía muerto, pues no podían sentir ni siquiera los latidos de su corazón; pero los seguidores crearon teorías del capítulo 201 del manga.

Aunque muchos fans han aceptado la probable muerte del protagonista de Kimetsu no Yaiba, en los sitios de Internet lo han catalogado como estado desconocido, pues aún quedó la posibilidad de que este se encuentre demasiado débil y al borde de la muerte; ya que según información de la República andan circulando varias teorías que lo respaldan.

¿Tanjiro Kamado sigue vivo?

Una de las teorías fue creada por el medio Shareitnow, quienes aseguran que este personaje de Demon Slayer sigue con vida, pues en una de las viñetas destacaron las venas marcadas en la mano que sujeta la katana, lo que daría a entender que sí muestra signos vitales.

La segunda versión no es muy alegre, pues han señalado que Muzan Kibitsuji sigue vivo dentro del cuerpo de Tanjiro Kamado, quien a pesar de haber perdido su brazo izquierdo, podría recobrar la conciencia y así dar inicio a un nuevo arco del manga por Koyoharu Gotōge, como un giro a la trama principal de regresarle su humanidad a Nezuko.