ANIME: Fanart muestra cómo sería un crossover One Punch Man y My Hero Academia

Quizás no hay dos superhéroes más fuertes en el mundo del anime que All Might de My Hero Academia y Saitama de One-Punch Man, y aunque los dos nunca se han enfrentado oficialmente, un artista fanático ha imaginado cómo sería el "Símbolo de la Paz" si tuviera que abofetear el atuendo del "héroe por diversión".

¡Imaginamos que si los dos realmente tuvieran una pelea real, All Might simplemente no sería capaz de derrotar al héroe que aparentemente es invencible después de un ridículo regimiento de entrenamiento, aunque probablemente le daría a Saitama una de sus batallas más duras hasta la fecha!.

Fan reimagina a All Might de Boku No Hero Academia como Saitama de One Punch Man

El artista de Reddit Yash-3005 compartió este impresionante fanart que coloca el "Símbolo de la paz" en los zapatos y el atuendo del Hombre de un solo golpe, llegando incluso a rasurar las cerraduras de All Might para obtener la verdadera estética. de Saitama, que aún no se ha encontrado con un villano que no ha derrotado de un solo golpe:

¿Los animes tendrán nuevas temporadas?

Si bien ya se ha confirmado una quinta temporada para My Hero Academia, la tercera temporada de One-Punch Man todavía está en el aire, ya que la segunda temporada se recibió con una recepción mixta, gracias en parte a la transición del estudio de animación original de Manicomio para JC Staff.

All Might, a diferencia de Saitama, actualmente está luchando con su propio poder, perdiendo la mayor parte en su batalla contra su villano archirival en forma de All For One y retirándose del mundo por ser un superhéroe profesional.

Ahora que el "Símbolo de la Paz" se está convirtiendo en maestro en la Academia UA, intentando inspirar y enseñar a la próxima generación de héroes, definitivamente será interesante ver si All Might se une a Saitama como héroe profesional por última vez.

A pesar de que el futuro de Saitama en el mundo del anime todavía está en el aire, ya se ha confirmado un largometraje de acción en vivo gracias a Sony Pictures, que busca dar vida al "héroe de la diversión" para presentarlo él a algunos públicos nuevos en todo el mundo en salas de cine.

Te puede interesar: ANIME: Los personajes más poderosos

¿Qué opinas de All Might tomando la apariencia del One-Punch Man aquí? ¡No dudes en hacérnoslo saber en los comentarios.