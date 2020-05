ANIME: Dragon Quest anuncia un nuevo videojuego para el 2021 ¡Genial!

Dragon Quest, una serie de anime de los años noventa titulada “Las Aventuras de Fly”. Anunció este 27 de mayo, un nuevo videojuego para consolas, el cual será desarrollado por Square Enix y con fecha de lanzamiento programada para Japón en el 2021. ¿Sabías que un día como hoy la saga cumple sus 34 años?

Nuevo videojuego de Dragon Quest

Según informó El Imparcial, la empresa japonesa Square Enix que es famosa por sus sagas de Final Fantasy y Kingdom Hearts; el título para el siguiente juego es “Infinity Strash- Dragon Quest: The Adventure of Dai”. Aunque no tenemos las consolas de videojuegos confirmadas para su estreno.

Sin embargo, el anuncio vino con una oleada de comentarios de felicidad por los fieles fans de la franquicia. Ya que otra de las noticias, reveló la llegada de otro juego para iOS y Android llamado “Dragon Quest: The Adventure of Dai – Tamashii no Kizuna” y otro llamado “Dragon Quest: The Adventure of Dai – Xross Blade”.

¿Por qué es tendencia Dragon Quest?

En su 34 aniversario, el proyecto originalmente creado por tres personas muy talentosas. La primera de ellas es Yuji Horii; quien entró a trabajar a Square Enix tras ganar un concurso y su sueño para Dragon Quest siempre fue crear un manga del que se puedan basar las acciones de los personajes.

Para ello se necesitó la presencia de una tercera persona. Esta es el mangaka y creador de Dragon Ball, llamado Akira Toriyama. Él diseñó los monstruos que aparecen en el videojuego basado en “Las Aventuras de Fly” de 1989 por Riku Sanjo y hasta la fecha Toriyama sigue involucrado en el proyecto.

La tercera persona es Koichi Sugiyama; quien es el compositor musical de todos los temas de Dragon Quest. A sus 89 años de edad, incluso participó en la película animada del 2019 para Netflix “Dragon Quest: Your Story” y uno de los temas más representativos sería “My Road, My Journey”.

Anime de Dragon Quest en 2020

Además del nuevo videojuego para el 2021, se anunció una nueva adaptación al anime para otoño del 2020 entre Square Enix y Toei Animation; este último responsable de series como “Dragon Ball Super”, “Los Caballeros del Zodiaco”, “Sailor Moon”, “Digimon Adventure”, “Yu-Gi-Oh!” y muchas más.

Te puede interesar: ANIME: “Día del Orgullo Friki” y las series japonesas que debes conocer

No hay duda que el futuro de Dragon Quest se mantendrá vigente con nuevos proyectos. Lo que significa más distribución internacional dentro del mundo del anime, manga y videojuegos. ¿Cuál será su siguiente sorpresa?