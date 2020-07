ANIME: “Do Your Best Magical Girl Kurumi” anuncia su temporada 3

La página web oficial del “Seizei Gambare Mahō Shōjo Kurumi” (Do Your Best Magical Girl Kurumi), anunció el sábado 18 de julio que una tercera temporada se estrenará en el canal de televisión BS11 el próximo 7 de octubre. Este anime llegará cada primer y tercer miércoles del mes a las 11:54 pm.

Temporada 3 de Magical Girl Kurumi

La serie animada también se podrá ver en YouTube y otros servicios de streaming que se darán a conocer más adelante en sus redes sociales. La producción llevará a cabo un proyecto de “crowdfunding” (financiación) que se relaciona con la tercera temporada, esto desde el próximo 25 de julio hasta el 25 de septiembre.

Reparto de personajes

Este crowdfunding, le ofrecerá a los fanáticos la oportunidad de brindar su apoyo para bonos de episodios originales en el lanzamiento eventual del disco Blu-ray. Los miembros del reparto que regresan incluyen a los siguientes actores de voz (seiyuu) con sus personajes:

Yuu Hayashi como Kiyoshi Suzuki

Wataru Hatano como Isamu Takahashi

Takuma Terashima como Shigeru Satō

Yurika Kubo como Kurumi Azuchimomoyama / Prima Pink

Daisuke Ono como Chaqueta de caballero

Showtaro Morikubo como pirata

Kenichi Suzumura como Barón

"Do Your Best Magical Girl Kurumi" recibe una tercera temporada

Staff de Magical Girl Kurumi

Keisuke Matsumoto (Ponkotsu Quest, Super Short Comics) una vez más dirige y escribe el anime en el estudio Pie in the sky. Wataru Uekusa regresa para diseñar los personajes. Mia REGINA interpretará el tema de apertura titulado “Shūmatsu e no Tengeki” y Lantis está componiendo la música. La primera temporada estrenó el 29 de julio de 2017 y tuvo 25 episodios. La segunda temporada en octubre de 2018.

Trama de “Do Your Best Magical Girl Kurumi”

La primera temporada del anime se centra en Kurumi Azuchimomoyama, una niña normal de 14 años que asiste a la escuela secundaria Egaogaoka. Un día, un ángel llamado “Devilun” que se parece a un demonio de Tasmania, aparece ante ella. Devilun le otorga a Kurumi el poder de ser la bella y mágica niña guerrera ángel-dinosaurio “Prima Pink”.

Además, él le dice que luche contra la malvada organización “Darkness Whales”, así que decide eliminar indiscriminadamente a estos villanos. Los protagonistas reales son tres compañeros de clase de Kurumi que miran todo mientras realmente no hacen nada.