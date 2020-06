ANIME: Disney estaría preparando un live action de Digimon

El anime de Digimon producido por Toei Animation, es uno de los más queridos por el público y su reinicio del 2020 trajo mucha más emoción a los fans. Ahora recientes reportes al medio We Got This Covered (WGTC), hablaron de la posibilidad de tener una película live action por Disney. ¡Directo a la nostalgia!

¿Disney prepara un live action de Digimon?

Aunque no hay información que confirme la veracidad de estos hechos, una fuente muy cercana a WGTC; los mismos que dieron a conocer los rumores de National Treasure 3, Now You See Me 3 y Scream 5 (todos ellos ya confirmados), mencionó que el gigante Disney está trabajando a puertas cerradas con el proyecto de anime.

Al parecer todo esto es posible por la reciente adquisición de 20th Century Fox, pues haciendo memoria se recuerda el famoso canal de Fox Kids transmitiendo la franquicia de Digimon; esto incluye la temporada 2 Digimon Adventure 02 (2000) y Digimon Tamers (2001). ¿Como Fox ahora es de Disney un live action es realidad?

WGTC agregó que Fox seguiría teniendo los derechos cinematográficos de la franquicia de anime y videojuegos. Los planes de The Walt Disney COmpany podrían seguir el ejemplo de las exitosas películas live action de Sonic The Hedgehog con Jim Carrey (Paramount Pictures) y Detective Pikachu con Ryan Reynolds (Warner Bros).

Digimon vs Pokemon

Digimon fue creado por Akiyoshi Hongo para la compañía japonesa de juguetes Bandai y su competencia directa con el público infantil siempre fue la franquicia de Pokémon de Nintendo. Ambos recibieron varias adaptaciones al anime y fueron comparados por tener mucho éxito con sus personajes.

En el caso de Pokémon tenemos a unas adorables criaturas, que tienen que pasar por varias evoluciones. Mientras que Digimon tiene unas criaturas digitales (también adorables), pero que pueden transformarse o digi-evolucionar con la ayuda de un compañero humano y llegar a alcanzar tamaños gigantescos.

Disney quiere expandir sus live action

Sabemos que Disney no dejará de crecer su catálogo de películas live action y el mejor ejemplo es que han llevado sus clásicos animados como Mulán a la pantalla grande, junto con actores de carne y hueso. ¿Te gustaría un live action de Digimon?

Lo más probable es que Disney desee conseguir adaptaciones de videojuegos; pues Pokemón y Sonic en sí mismas tuvieron una buena aceptación del público. Sin olvidar que cada una de estas series de anime siguen ganando terreno en producciones de Netflix (una fuerte competencia de Disney).