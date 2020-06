ANIME: Director de One Punch Man revela cómo se hizo el final de la temporada 2

La popularidad de One Punch Man, lo llevó a posicionarse como la serie de manga y anime favorita por los fans. La obra original es de ONE y Yusuke Murata, pero el trabajo de dirección para la temporada 2 estuvo en manos de Chikashi Kubota; también conocido como el encargado de la animación de personajes en One Piece, Gurren Lagann y The Girl Who Leapt Through Time. ¡Advertencia de spoilers!

El final de One Punch Man 2

No hay duda que el final de la segunda temporada de One Punch Man, tuvo una de las mejores escenas de batalla entre el protagonista Saitama y toda la Asociación de Monstruos; un personaje que es conocido por ser un “Héroe por Diversión”. Ya que luchó contra una enorme criatura ciempiés, utilizando su característico y poderoso golpe.

Gracias a esta serie de anime, el director Chikashi Kubota tiene mucha libertad creativa para presumir sus habilidades como animador y de paso agregarlas a su currículum vitae. Según informó Comicbook, este dato salió a relucir cuando Kubota dio un salto al pasado en su cuenta de Twitter y habló sobre cómo se hizo el episodio final de la temporada 2.

Épicas batallas en One Punch Man

Aunque los fans de One Punch Man, sintieron que en esta temporada no tuvo la misma cantidad de peleas que su primera parte del 2015. Sí podemos rescatar la hazaña de Chikara Sakurai liderando a todo un equipo en el estudio de animación JC Staff; recordando que Shingo Natsume fue su predecesor junto con el estudio Madhouse. ¿Qué temporada te gustó más?

Director de One Punch Man revela detalles

Gracias a su trayectoria en el anime y una película del famoso Mamoru Hosoda, el director Kubota se abrió paso hasta llegar a One Punch Man. Los fans quedaron encantados con su reciente detrás de escena sobre el capítulo final del anime; misma que mostró a Saitama combatiendo a la Asociación de Monstruos y de paso lidiar con el “asesino de héroes” conocido como Garo.

“No podía dejar caer el último episodio, que era de último momento”

De igual forma añadió lo siguiente: “Le dije a todos: ‘¡Asegúrense de terminar el trabajo del episodio final antes de comenzar el manuscrito!’ Recuerdos que envié mientras perdía el conocimiento”

Por otra parte, durante la cuarentena de Coronavirus (Covid-19) tuvimos varias ilustraciones del ilustrador oficial de la serie, Yusuke Murata. Entre estas se destacó un nuevo diseño para Genos; mismo que luce listo para entrar en combate en la tercera temporada y a su lado estuvieron incluidos Saitama junto con Speed Sound Sonic.