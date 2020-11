ANIME: Descubre a las contrapartes en Power Rangers de personajes de Sailor Moon

Los fanáticos pueden establecer muchos paralelos entre Sailor Moon y Mighty Morphin Power Rangers. Los primeros equipos de cinco, los poderes para ayudar al grupo a proteger el planeta y las identidades secretas codificadas por colores son solo algunos.

La creadora de Sailor Moon, Naoko Takeuchi, se inspiró en Sentai (serie japonesa que también inspiró a Power Rangers) y en la serie Power Rangers para crear una idea similar con un enfoque femenino.

Las similitudes entre las dos historias permiten a los fanáticos ver cómo los personajes se corresponden entre sí también. Los personajes de Mighty Morphin Power Rangers y los personajes de Sailor Moon encajan muy bien en los roles de cada uno en sus respectivas series.

Sailor Venus: Black Ranger

Sailor Venus es efectivamente la segunda al mando. Ella actúa como señuelo cuando Sailor Moon lo necesita, pero también sabe cómo relajarse y divertirse en el mundo real. Eso se alinea muy bien con el Black Ranger original Zack Taylor, que hace lo mismo con el Red Ranger, Jason.

Sailor Mars: Yellow Ranger

Sailor Mars tiene los pies en la tierra y está en contacto con su lado espiritual como doncella del santuario. Su comportamiento tranquilo, su capacidad para concentrarse en situaciones difíciles y su entrenamiento con varias armas antes de convertirse en Sailor Senshi recuerdan mucho a la Yellow Ranger, Trini.

Al igual que Sailor Mars, la Yellow Ranger es más un sistema de apoyo para el resto del equipo, pero también asume misiones por su cuenta.

Sailor Mercury: Blue Ranger

Tanto Sailor Mercury como Blue Ranger, Billy son las potencias intelectuales de su equipo. No siempre se sienten cómodos en situaciones sociales, pero si los colocan detrás de la pantalla de una computadora, o los ponen a crear estrategias, están en su elemento.

Sailor Jupiter: Pink Ranger

Sailor Jupiter es una de los miembros más agradables del equipo. También es una romántica empedernida, que es algo que tiene en común con su contraparte de los Power Rangers, Pink Ranger, Kimberly. Además, son algunas de las peleadoras más fuertes de sus equipos.

Queen Beryl: Rita Repulsa

Queen Beryl es la primera "gran malvada" que las Sailor Senshi se enfrentan en el anime y manga. Ella tiene una inclinación por el poder y los monstruos de la semana, no muy diferente a Rita Repulsa. También es interesante que no son las verdaderas villanas detrás de todo.

Rita Repulsa tiene a alguien que la supera en rango y la reina Beryl en realidad obtiene su poder de otra persona. Ambas también están corrompidas por el poder que ejercen.

La reina Beryl está corrompida por la influencia de Metallia, mientras que Rita Repulsa pierde sus malas influencias después de la "ola de pureza" de Zordon en Power Rangers In Space.

Sailor Saturn: The Sixth Ranger

Sailor Saturn tiene un poder inmenso en comparación con las otras Sailor Senshi. De hecho, están tan preocupadas por no despertarla que se desviven por resolver los problemas sin ella. Aunque no tiene una contraparte exacta en Power Rangers, su mejor opción es Tommy Oliver, originalmente el Green Ranger, o Sixth Ranger y luego White Ranger.

Tommy comienza su etapa como Ranger bajo la influencia de Rita. Si bien Sailor Saturn no es malvada, los demás la perciben como algo oscuro y peligroso, al igual que los Rangers inicialmente vieron a su contraparte.

Outer Senshi: La segunda generación de Rangers

Sailor Uranus, Sailor Neptune y Sailor Pluto se unen a la historia de Sailor Moon en el medio. Cuando se unen al anime, las Inner Senshi ven cuán poderoso es este grupo mientras se mueven casi sin esfuerzo en la pelea.

Su aparición en la historia no es diferente a Rocky, Aisha y Adam convirtiéndose en la segunda generación de los Rangers Rojo, Amarillo y Negro. El trío ya es experto en pelear mucho antes de que obtengan monedas de poder, y se adaptan muy bien al aumento de poder.

Queen Metalia: Lord Zedd

La verdadera fuente del poder de Queen Beryl es Queen Metalia, a quien está usando para ganar suficiente poder y tomar su propia forma física nuevamente. Solo quiere que Beryl tenga éxito en la medida en que le sirva.

Eso no es diferente a la relación entre Lord Zedd y Rita Repulsa antes de que ella usara una poción de amor en él. Zedd llega a la Tierra porque su "empleada" no ha progresado en la conquista del planeta. Al igual que Metalia, quiere que Rita le sirva, no que reclame el poder para sí misma.

Sailor Moon: Red Ranger

El propio nivel de poder de Sailor Moon podría tenerla a la par con el Sexto Ranger. Su posición como líder del equipo, sin embargo, coincide mejor con la del Red Ranger. Al igual que el Jason original, Sailor Moon inspira una intensa lealtad en su equipo.

Ella es amiga de ellos primero, compañera de equipo con ellos en segundo lugar. Si bien no tiene la experiencia de Jason o la valentía de él cuando comienza la serie, se convierte en una heroína.

Luna And Artemis: Zordon

Los Power Rangers no tienen animales que los ayuden, pero tienen a Zordon. El conocimiento de Zordon sobre Rita Repulsa y sus monstruos es similar al conocimiento que Luna y Artemis imparten a las Sailor Senshi de forma regular.

Los dos felinos ayudan al equipo a encontrar su ritmo y planificar sus actos heroicos, tal como lo hizo Zordon con los Power Rangers.

¿Puedes ver más similitudes entre Power Rangers y Sailor Moon?, ¿Cuál es tu favorito personal? Comparte tu opinión con nosotros en La Verdad Noticias.