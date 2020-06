ANIME: Datos curiosos de My Hero Academia temporada 5

El final de la temporada 4 de My Hero Academia reveló que una temporada 5 de anime estaba en camino. Esto es información completamente oficial del sitio de la serie en redes sociales y a continuación te decimos algunos datos curiosos sobre qué esperar de la obra original por Kōhei Horikoshi en la televisión.

Lo que sabemos de My Hero Academia 5

Según información de Tierragamer, el éxito del anime también conocido como “Boku no Hero Academia” fue indiscutible; tanto para Japón como en el extranjero. Esto quedó en claro, cuando el mismo estudio BONES que realiza la animación, dio a conocer que no recibirán ideas por fans; ya que esto pone en riesgo su seguridad.

El fandom está ansioso de una nueva temporada, así que es normal que quieran proporcionar sus ideas a la fuente productora; pero recuerda que esto tendría consecuencias muy graves. Dicho esto, se espera tener la misma calidad de animación en las escenas de batalla. Las cuales superaron por mucho las vistas en Nanatsu no Taizai 3 desde que A-1 Pictures abandonó el proyecto.

Esta publicación de Twitter, incluyó un teaser muy sencillo donde se nos dió a conocer que “ahí viene la temporada 5 de My Hero Academia” y que su producción ya inició. Al parecer, este corto video vino acompañado de un arte oficial que nos mostró al protagonista Midoriya Izuku.

Mira el póster de My Hero Academia 5

ANIME: Datos curiosos de My Hero Academia temporada 5

Este póster o ilustración oficial, agregó un texto que dice “algo nuevo despierta”. De esta forma, se dio a entender una posible clave sobre los acontecimientos del manga; recordando que el anime sí se está basando fielmente de la historia original y que cuenta con un gran staff detrás de toda la animación.

¿Cuándo estrena la temporada 5?

Aunque no tenemos una fecha exacta para el estreno de la temporada 5, sí hay un supuesto de que podría tomar lugar en algún momento del 2021 o principios del 2022. Ya que lo más probable, es que el trabajo de animación en BONES se encuentre pausado por la amenaza del Coronavirus (COVID-19).

Te puede interesar: My Hero Academia: BONES teme por su seguridad y pide no recibir ideas

Mientras se dan a conocer más noticias, no olvides seguir de cerca a My Hero Academia en sus redes sociales; pues ahí se hacen los anuncios de su eventos exclusivos. No hay duda que el fandom de esta franquicia es enorme, ya que sus personajes reciben constantes homenajes del mundo cosplay y todo tipo de fan arts para revivir los mejores momentos de la serie.