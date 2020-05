ANIME: Cuarta temporada de “Nanatsu no Taizai” CANCELA su estreno en octubre

Nanatsu no Taizai, también conocida como “The Seven Deadly Sins”, confirmó cancelar el estreno de su cuarta temporada de anime. Esto por los retrasos en la producción a causa de la pandemia por Coronavirus (COVID-19); lo que dejó a los fans sorprendidos por el repentino aviso de su cuenta de Twitter.

Nanatsu no Taizai 4 cancela su octubre

Previamente, la cuarta parte de la adaptación animada del manga creado por Nakaba Suzuki estaba programado para octubre del 2020. Según informó AIR News en base al comunicado de Twitter y el sitio web de la serie, la decisión se tomó debido a las normas sanitarias para prevenir los contagios de Covid-19.

La continuación de Nanatsu no Taizai en la televisión quedó suspendido hasta nuevo aviso, así que no tenemos una nueva fecha para su estreno. Pero sí conocemos a los encargados de producir la nueva temporada; recordando el cambio de animación que se dio desde la tercera parte en el 2019.

Producción de Nanatsu no Taizai 4

Aunque habrá que esperar para Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan (The Seven Deadly Sins: Anger’s Judgement), conocemos que la adaptación al manga será realizada por Studio DEEN, en lugar de A-1 Pictures (1-2 temporadas) quienes trabajaron por última vez en la franquicia al lanzar la película.

La tercera temporada se tituló “The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” tuvo un total de 24 capítulos en total y contó con los mismos actores de voz para sus personajes principales. Destacando a Yūki Kaji como Meliodas (Pecado de la Ira) y a Sora Amamiya como Elizabeth (Princesa de Liones).

Más sobre Nanatsu no Taizai

En marzo del 2020 estaba finalizando la tercera temporada del anime y el final definitivo del manga. Noticias que dejaron muy emocionados a los fans, a pesar de las constantes críticas a la calidad de animación; pues según comentarios en redes sociales, Studio Deen sub contrató a March Jack.

March Jack a diferencia que las previas temporadas del anime, las cuales tuvieron más tiempo para producir la serie, fue presionado para terminar todo un arco del manga en un corto periodo de entrega. Como resultados finales, vimos un triste declive en calidad. ¿Pasará lo mismo con la temporada 4?

No hay duda que la noticia de un retraso tiene tristes a los fans y es algo que también apenó a los representantes de Nanatsu no Taizai. Como buenas noticias te recordamos un nuevo manga confirmado por Nakaba Suzuki. Este se titula “Mokushiroku no Yon-kishi” (The Four Knights of the Apocalypse) y es una secuela a la obra original.