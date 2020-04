ANIME: Crunchyroll revela sus series más vistas en cuarentena

Crunchyroll es una plataforma de streaming oficial para series de anime y según información de Tierragamer, ellos revelaron una lista completa de los títulos más vistos durante la cuarentena por Coronavirus, lo que nos deja en claro el aumento de tiempo libre que han tenido muchos de sus consumidores.

Además de transmitir series de anime provenientes de otros estudios de animación, el gigante de Crunchyroll decidió dar el siguiente paso con su propia productora de animación y aliarse con Webtoon, lo que originó con su catalogado título de Crunchyroll Originals como Tower Of God.

Para sorpresa de muchos, el anime de My Hero Academia tras estrenar su cuarta temporada, incluso llegó a superar en popularidad al legendario One Piece de Eiichiro Oda; así que la plataforma de streaming dejó en claro, qué es lo que más disfrutan sus espectadores con una lista en orden alfabético.

Lista completa de anime en Crunchyroll

Attack on Titan

Black Clover

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS

DARLING in the FRANXX

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

DR. STONE

Food Wars! Shokugeki no Soma

Haiku!!

Hunter x Hunter

JoJo’s Bizarre Adventure

Mob Psycho 100

My Hero Academia

Naruto

Naruto Shippuden

One Piece

RADIANT Re:ZERO -Starting Life in Another World-

That Time I Got Reincarnated as a Slime

The Rising of the Shield Hero

Welcome to Demon School! Iruma-kun

Dentro de esta lista de series anime, se encuentra una gran variedad de géneros animados, destacando el shonen en títulos como Naruto Shippuden, Black Clover y Boruto; pero sin duda la obra de Hajime Isayama, Attack on Titan, tiene a los fanáticos esperando la siguiente temporada.

Te puede interesar: ANIME: IDOLiSH7 Second Beat! pausa su emisión pero compensará a los fans

Así que es el momento perfecto para ver de principio a fin, todas aquellas series que plataformas como Crunchyroll traen de forma legal, ya sea ponerte al día con la actual temporada de anime o darte la oportunidad de finalmente ver los más de 900 capítulos de One Piece; al final todo esto es para ayudarte a sobrellevar la cuarentena por Coronavirus desde la seguridad de tu hogar.