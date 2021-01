ANIME: Creadores de Death Note presentan nuevos diseños de Platinum End

El sitio web oficial para el anime Platinum End de Takeshi Obata y Tsugumi Ohba, dio a conocer los principales personajes elenco y diseños. El nuevo programa de televisión está basado en el manga del mismo nombre por los creadores de Death Note y Bakuman.

Hideya Takahashi (Strike Witches: Road to Berlin, JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind) está dirigiendo el anime en Signal.MD. Kōji Ōdate (No Game, No Life) está diseñando los personajes, y Shinichi Inotsume (PERSONA 5 the Animation, Hayate the Combat Butler, Gangsta) está supervisando los guiones de la serie.

KUSANAGI se encarga del arte, Masanori Ikeda es el director CGI y Takatoshi Hamano es el director de sonido de Magic Capsule. La Verdad Noticias informó anteriormente, que el anime de Platinum End se estrenará en TBS y otros canales japoneses este otoño.

Nuevos diseños de Platinum End

Yui Ogura como Nasse

Miyu Irino como Mirai Kakehashi

Viz Media comparte la sinopsis de Platinum End: “Mientras sus compañeros celebran su graduación de la escuela secundaria, el preocupado Mirai está sumido en la oscuridad. Pero su batalla apenas comienza cuando recibe una salvación de arriba en forma de ángel”.

“Ahora Mirai se enfrenta a otros 12 humanos elegidos en una batalla en la que el ganador se convierte en el próximo dios del mundo. Mirai tiene un ángel en su esquina, pero es posible que deba convertirse en un demonio para sobrevivir”.

Obata y Ohba pusieron en marcha el manga de Platinum End en Shueisha desde noviembre de 2015, y terminó el 4 de enero. Shueisha publicó el volumen 13 en Japón el 4 de septiembre, y el volumen 14 y final se enviará el 4 de febrero (el mismo día en que también se envía una colección de cuentos para Death Note).

Los dos creadores serializaron Death Note de 2003 a 2006 y Bakuman de 2008-2012, ambos en Weekly Shonen Jump. Viz Media publica ambos en Norteamérica. Ambos manga han inspirado adaptaciones de anime y acción en vivo.

