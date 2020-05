ANIME: “Arte” no será afectado por Coronavirus ¡Uff qué bueno!

Arte, una serie de anime basada en el manga de Kei Okubo y que estrenó para la temporada de primavera 2020, anunció en su cuenta oficial de Twitter oficial que seguirá transmitiendo sus capítulos en la televisión con normalidad; pues el proyecto no fue afectado por la pandemia de Coronavirus (COVID-19), debido a que ya se había completado la producción total de los episodios.

Aunque la publicación de redes sociales es del pasado 1 de abril de 2020, en ella se aclaró cualquier duda sobre el estado actual de la serie de anime, pues la contingencia por Covid-19 inició desde el mes de enero en el continente asiático y más adelante se extendió en Japón, siendo el país donde se produjo “Arte”.

La cuenta de Twitter, también acompañó este anuncio con una imagen ilustrativa de cómo se vio el set de grabación sin los “seiyuus” (actores de voz) que interpretan a estos maravillosos personajes creados por Kei Okubo; resumiendo su anterior mensaje para aclararle a los fans que no había nada de qué preocuparse para disfrutar la serie sin contratiempos.

Arte no es afectado por Coronavirus

El gran elenco de actores de voz que forman parte de este anime del 2020, incluyó a “Junya Enoki” como Angelo, “Sayaka Ohara” como Veronica, “Kousuke Toriumi” como Yuri, “MAO” como Catalina, “Mikako Komatsu” como la protagonista Arte y “Katsuyuki Konishi” como Leo.

Mientras que “Takayuki Hamana” es el director del anime “Arte” (quien trabajó en series como The Prince of Tennis, Magical Girl Lyrical Nanoha Detonation y Library War), el estudio Seven Arcs estuvo a cargo de la animación, “Reiko Yoshida” supervisió los guiones, teniendo experiencia en Girls und Panzer, K-ON! y Violet Evergarden.

“Takaaki Suzuki” (artista en Strike Witches) el diseñador de los fondos, “Chieko Miyakawa” el diseñador de personajes, al igual que el director de animación jefe, y finalmente la encantadora música fue creada por el compositor Gorō Itō.