ANIME: 7 personajes de Nanatsu no Taizai con un gemelo en Dragon Ball Super

Los personajes de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) son increíblemente únicos, pero si tuvieran un gemelo perdido en mundo de Dragon Ball Super, ¿quiénes serían los que más se parecen? Ambas series de anime provienen de exitosas franquicias de anime y no hay duda de que su elenco tiene similitudes.

Quienes conocen el género “shonen”, de inmediato piensan en los actuales éxitos My Hero Academia y Demon Slayer, pero estos dos fueron fuertemente influenciados por Naruto, Bleach y One Piece. Sin embargo, el padre de todos ellos es sin duda Dragon Ball de Akira Toriyama, así que los Siete Pecados Capitales de Nakaba Suzuki seguro comparte muchos detalles en común.

Meliodas - Goku

Meliodas y Goku son protagonistas

Siendo los protagonistas principales de sus respectivas series, es probable que compartan algunas similitudes. Por ejemplo, ambos tienen un hermano malvado, son luchadores extremadamente capaces y nacieron en una raza poderosa y violenta.

Al principio, Meliodas y Goku eran malos, pero ahora son aliados del bien. En términos de personalidad, estos dos son instantáneamente compatibles. Solo esas amplias sonrisas son un signo claro de los rasgos de su personalidad. Ambos tienen un temperamento tranquilo, alegre y cómico. Pero rápidamente vuelven serios si es necesario.

Zeldris - Goku Black

Zeldris y Black Goku son antagonistas

Ahora que hemos cubierto al héroe, es lógico que la próxima entrada sea el villano. Zeldris es el hermano menor de Meliodas y Goku Black en realidad no es el hermano gemelo perdido de Goku, sino que es el villano Zamasu que habita el cuerpo del Saiyajin.

Diane - Bulma

Diane y Bulma encuentran el verdadero amor al final

Diane y Bulma tienen mucho más en común que ser el personaje femenino de sus programas. Las dos siempre parecen tener una actitud feliz y tranquila hacia la vida. Independientemente de los escenarios locos y potencialmente mortales en los que terminen, ambas hacen contribuciones valiosas a sus equipos a su manera.

Diane presta su enorme fuerza literal al campo de batalla, mientras Bulma usa su cerebro para crear artilugios para sus aliados. Casualmente, ambas han experimentado los mismos cambios con respecto a sus vidas amorosas. Diane y Bulma estaban enamoradas de alguien con quien pensaban que se casarían. Meliodas y Yamcha respectivamente, pero finalmente se han establecido con sus verdaderas parejas, King y Vegeta.

Ban - Krilin

Ban y Krilin comparten la pasión por los combates

En cualquier serie de shonen del pasado al presente, se espera que el protagonista se haga amigo de alguien con quien entrenar. Goku tiene a su mejor amigo Krilin y Meliodas tiene a su compañero de equipo Ban. Los de Nanastu no Taizai tienen una estrecha amistad, se preocupan por el bienestar del otro y respetan las habilidades de lucha de sus amigos.

Lo que suena muy parecido al tipo de amistad que tienen los guerreros Z de Dragon Ball Super. Ambos pares de amigos disfrutan tener un combate ocasional juntos. Al final de DBGT, Goku y Krillin pasan sus momentos finales teniendo un combate de entrenamiento, mientras que el reencuentro de Meliodas y Ban fue muy emotivo en la prisión.

Merlín - Androide 18

Merlín y Androide 18 son cariñosas y muy capaces

Honestamente, Merlín y Androide 18 son los equivalentes femeninos del esteriotipo perfecto heterosexual. Ambas mantienen la compostura incluso en los escenarios más absurdos. No solo eso, sino que las dos son profesionales excepcionalmente capacitadas en sus campos y lo saben.

Después de casarse con Krillin y convertirse en madre, el lado amable de Androide 18 se manifiesta por completo. Lo mismo se puede ver en la relación de mentor-estudiante de Merlín con Arthur Pendragon. Aunque no quiere admitirlo, está claro que ella realmente se preocupa por su joven aprendiz.

Gowther - Androide 16

Gowther t Androide 16 son el reflejo de un amor perdido

Solo por las apariencias, parecería que estos dos no comparten ningún tipo de similitud. Pero en realidad, estos dos tienen mucho en común, especialmente en términos de sus historias de fondo. Gowther y Android 16 son seres artificiales creados por el Gowther original y el Dr. Gero.

Sus apariciones se inspiraron en alguien de la vida de sus creadores, un ser querido fallecido. El Dr. Gero perdió a su hijo y el Gowther original perdió a su amante, Glariza. Devastados por sus pérdidas, los dos utilizaron la apariencia de sus seres queridos como modelo físico para sus creaciones.

Escanor - Vegeta

Escanor y Vegeta son puro orgullo

Si hay algo por lo que estos dos son conocidos, es por su orgullo. Estos dos prosperan absolutamente con su inmenso poder. Tanto que constantemente buscan un oponente digno para luchar. Ser el Príncipe Saiyajin en Dragon Ball Super, sólo ha alimentado el ego enorme de Vegeta.

Escanor se jacta triunfalmente de que es el pináculo del potencial humano. No es de extrañar que se llame el León del Orgullo en Nanatsu no Taizai. Ambos son sorprendentemente capaces de sentir amor por los demás. En el caso de Vegeta, nada es más evidente que en su relación con su familia y Escanor tiene fuertes sentimientos por Merlín, pero se esfuerza por confesarlos.