ANIME: 5 personajes que igualan a Levi Ackerman de Attack on Titan

Por una parte Levi Ackerman es un monstruo de la limpieza y por otra un asesino de titanes. Los fanáticos de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) deben saber, que primera vista Levi parece un hombre normal con una presencia muy destacable en el anime. A medida que avanzaba la serie, él demostró que no se le dio el apodo de “El soldado más fuerte de la humanidad” por nada.

Dicho esto, Levi Ackerman no es el único héroe del mundo del anime y por ello creamos una lista de personajes que lo igualan en su grandeza. Diremos algunos spoilers para contar un poco de sus características y cómo se han convertido en lo mejor de su franquicia.

5 - Hei “Darker Than Black”

Hei de Darker Than Black

Hei se presenta por primera vez en Darker than Black como un estudiante de intercambio chino normal llamado Li Shengshun, pero rápidamente nos enteramos de que no es un estudiante ordinario. Debido a un extraño poder que se extendió desde una puerta misteriosa que cambió el cielo nocturno, él ganó inmensos poderes que le permiten aprovechar la electricidad y convertirse en un conducto para ella.

Incluso cuando Hei está disfrazado, o en su modo Black Reaper, generalmente se le ve con una actitud estoica que parece pegada a su rostro. Hei y Levi serían un dúo interesante mientras recorren la ciudad sin decir una palabra y con el ceño fruncido permanente en sus rostros.

4 - Trafalgar Law “One Piece”

Trafalgar Law de One Piece

Por lo general, el estoicismo no se considera genial sino demasiado nervioso. En el caso de Trafalgar D. Water Law, esto una forma genial de su personalidad. Si bien Law puede parecer sólo un tipo moderno con un sombrero genial, su fruta del diablo le ha dado un poder que puede ser bastante molesto. La fruta Ope Ope no Mi, le permite crear bolsas esféricas con las que puede romper objetos dentro de dicha esfera, incluido él mismo, en múltiples componentes.

Esto significa que cuando Law lucha dentro de su esfera, puede atacar desde casi todos los ángulos y hacer que luchar contra él sea un verdadero desafío. Law y Levi son luchadores feroces que parecen casi indiferentes, pero rápidamente demuestran que no retrocederán cuando comience una pelea.

3 - Kiritsugu Emiya “Fate / Zero”

Kiritsugu Emiya de Fate / Zero

¿Vale la pena ser un héroe a costa de la propia alma? Como una pregunta desafiante, Kiritsugu Emiya ha entrado en el mundo de los asesinos, la magia y lo sobrenatural solo para destruir todo lo que él considera malvado. Sin embargo, esta acción, que comenzó cuando él era un niño pequeño, ha llevado a Emiya a sentirse triste y sin emociones.

Al igual que Levi, Emiya ha perdido numerosos amigos, camaradas debido a varias guerras e incluso a su amante. Todas estas pérdidas han puesto una pesada carga sobre Emiya que terminaría provocando su participación en la Guerra del Santo Grial, donde aún más vidas se acumularían en su conciencia. Al igual que Levi, él hace lo que cree que es correcto incluso si eso significa perder a los que le importan.

2 - Shinya Kogami “Psycho Pass”

Shinya Kogami de Psycho Pass

El ex inspector convertido en ejecutor, Shinya Kogami, es un tipo de hombre serio al igual que nuestro Capitán Levi de Attack on Titan. Kogami originalmente era un inspector que tenía un don para resolver casos y perseguir a su objetivo con toda su fuerza. Desafortunadamente, este impulso hizo que su coeficiente criminal se nublara, tras la pérdida de su amigo cercano, Mitsuru Sasayama.

Después de no poder detener al asesino detrás de Sasayama, Kogami termina convirtiéndose en un ejecutor en Psycho Pass, pero finalmente venga a su amigo gracias a su asociación con la inspectora Akane Tsunemori. Él se parece mucho a Levi en el hecho de que ambos han perdido mucho, pero están impulsados a vengar a sus compañeros, incluso si eso significa hundirse más en la locura.

1 - Roy Mustang “Fullmetal Alchemist”

Roy Mustang de Fullmetal Alchemist

Roy Mustang, podría sonreír más que Levi y podría tener una personalidad más fuerte que nuestro asesino de titanes, pero no dejes que esas sonrisas te engañen. Conocido solo por unos pocos, Roy es bastante estoico y generalmente oculta sus emociones detrás de sonrisas falsas y acciones geniales.

Debido a una masacre de la que se sentía responsable, Roy pasó de ser amable y cariñoso a ser retraído y arrogante en el anime. A pesar de eso, las habilidades de Roy como alquimista son insuperables y puede terminar con casi cualquier altercado con un simple chasquido de dedos. ¿Qué opinas de la lista? ¿Conoces otro personaje?

