ANIME: 5 estudios de animación coreana que debes conocer

Los fans del anime (animación japonesa), seguramente crecieron con todo tipo de series animadas en la televisión; pero dentro de este estilo se suele confundir a la animación coreana. Así que a continuación te compartimos 5 estudios, de los cuales es seguro que conozcas sus series y películas. ¡Netflix trabaja con muchos de ellos!

Studio Mir

Si hablamos de coproducciones de Netflix, tenemos que reconocer al Studio Mir; y probablemente el más famoso en Corea del Sur. Este fue fundado por ae-Myung Yoo, quien fue el director de animación en Avatar: The Last Airbender. Más adelante trabajaron en la secuela de The Legend of Korra y triunfaron con la plataforma de streaming en su popular versión de Voltron: Legendary Defender.

Otras de sus co-producciones con Netflix y Beijing Enlight Media, fue en la película de Big Fish & Begonia. Más adelante los vimos trabajar con DC Entertainment en algunos capítulos de la tercera temporada de Young Justice: Outsiders y con DreamWorks Animation Television en Kipo and the Age of Wonderbeasts. Actualmente, se encuentran esperando la aprobación de su serie original Koji.

Comma Studio

Ellos son los genios del estilo stop-motion y mayormente conocidos por su exitosa serie infantil de Disney Channel Corea, Bo & Tos family. Esta producción ganó muchos premios en el extranjero e igualó a los legendarios estudios de Aardman (Pollitos en Fuga) y Laika (Sr. Link); estos últimos los ganadores al Premio Oscar de Mejor Película de Animación en 2020.

La compañía de Comma Studio supo enamorar a un público infantil con sus historias y más adelante trabajaron con el director japonés Makoto Nakamura en la famosa película de Chieri y Cherry; la cual narra la vida de una niña que pierde a su padre durante el terremoto que afectó a Japón en el 2011.

SAMG Animation

Este estudio se quedó con los derechos para producir la serie de Miraculous Ladybug, tras no aprobarse el estilo 2D de Toei Animation (Sailor Moon). Su video promocional le encantó a los espectadores y le dio un nuevo significado a la animación 3D. SMAG Animation sin dudas logró captar a un gran público.

DR Movie

Llegamos con el estudio de animación coreana que dejó impresionados a creadores de anime en japón; siendo el estudio Madhouse y su sucesor MAPPA (los nuevos en producir Shingeki no Kyojin) en títulos como Ninja Scroll, Princess Mononoke y Vampire Hunter D. Lo más probable, es que hayas visto el nombre de DR Movie en los créditos.

Moi Animation

Finalmente, pero no menos importante tenemos a Moi Animation. Un estudio con sede en Seúl, Corea del Sur que tiene muchos trabajos con series y películas de los Estados Unidos. Probablemente, sea la razón por la que muchos pensaron en Kaijudo: Rise of the Duel Masters y Loonatics Unleashed con mucho estilo anime.

Además, ellos se encargaron de animar la tercera temporada de Avatar: The Last Airbender o “Libro 3, Fuego” con un total de 10 episodios. Tampoco olvidamos su increíble portafolio, en donde se muestra su trabajo con Netflix en el exitoso Castlevania; cuya tercera parte estrenó el 5 de marzo de 2020.

Según informó Anime News Network, la animación coreana originaria de Corea del Sur es casi cien por ciento destinada en producciones extranjeras. Lo que significa que la vemos en Japón y Estados Unidos; e incluso se mencionó que esta animación originaria de Asia depende de un 75% de sus contratos fuera de su país.