Amlo protagoniza canción de Miley Cyrus en Twitter

Estos últimos días las redes sociales han estado repletas de memes, burlas, criticas y hasta debates, por los famosos temas de despecho de Shakira y Miley Cyrus, con respecto a la rockera estadounidense, muchos la han defendido, señalando que su mensaje fue mucho más poderoso, pues habla del amor propio en vez de ser una embestida directa, como el tema de la colombiana para Piqué.

Y es que si tienes el contexto sobre el nuevo tema “FLOWERS”, de Cyrus, te contamos que la canción habla acerca de que lo que la también actriz vivió al lado de su es Liam Hemsworth, por lo que fue una contestación a la canción de Bruno Mars, When I Was Your Man, la cual le fue dedicada en el día de su boda.

Asimismo, el videoclip está lleno de simbolismos, pues se sabe que la mansión que sirvió para la grabación del material, fue el lugar en donde Liam, le fue infiel por más de 1 vez a Cyrus, además de que fue lanzada el mismo día en que su exesposo, cumplía años.

AMLO y Miley

�� say things you don't understand pic.twitter.com/f4x1xKNx4x — Israel Ortega (@IsraelOrtga) January 16, 2023

En ese contexto, algunos internautas se han puesto creativos en redes sociales y crearon un hilo de imágenes y la letra de la canción, pero teniendo a Andrés Manuel López Obrador como protagonista, lo que ha causado un sin fin de reacciones en Twitter.

En el hilo, se puede ver una fotografía del mandatario en sus costumbres mañaneras, con una parte de la canción “Say things you don't understand (decir cosas que no entiendes)”, pues al fondo de ve la imagen de Benito Bodoque.

Hilo de Twitter

�� Write my name in the sand pic.twitter.com/4McjjCxL3S — Israel Ortega (@IsraelOrtga) January 16, 2023

En un segundo post del hilo, aparece el presidente con un ramo de flores y colocaron el texto: “I can buy myself flowers (puedo comprarme flores)”.

También, postearon una fotografía de AMLO recostado en la arena de la playa y dice: "Write my name in the sand (escribir mi nombre en la arena)", informó, La Verdad Noticias.

