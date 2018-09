AMC planea hacer una película de The walking dead

Recientemente se supo que la cadena consideró a ‘’The walking dead’’ como un universo, y planeaba alargar la franquicia por al menos 10 años más.

Por el momento existen dos series basadas en los cómics creados por Robert Kirkman, que son la exitosa ‘’The walking dead’’ y el spinoff ‘’Fear the walking dead’’ pero al parecer se planea agrandarla aun más, ya que los ejecutivos de AMC planean producir más series e incluso hacer películas basadas en The walking dead.

El fin de una era

Aunque en la serie principal la historia se centra en Rick Grimes en estos nuevos proyectos podríamos ver personajes totalmente nuevos ya que la etapa de Rick Grimes esta por finalizar con su salida en la novena temporada de la serie que se estrenará este 7 de octubre.

Aun no hay nada confirmado pero las probabilidades de que pronto veamos una película de The walking dead en el cine son muy altas ya que la serie aun sigue siendo una de las más vistas en Estados unidos.

Mientras tanto te dejamos con el tráiler de la novena temporada de The walking dead :