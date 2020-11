AMAs 2020: 'cardigan' de Taylor Swift gana Video Musical Favorito

La edición 2020 de los American Music Awards ha llegado a su fin y con ello se ha presentado al ganador de la categoría a Video Musical Favorito, la cual busca reconocer el éxito que los artistas obtienen a través de los videoclips pertenecientes a sus trabajos musicales.

En esta ocasión, los fanáticos decidieron nominar en la categoría a Video Musical Favorito a los siguientes videos: ‘Life Is Good’ de Drake y Future, ‘Blinding Lights’ de The Weeknd, ‘Say So’ de Doja Cat, ‘Rain On Me’ de Lady Gaga y Ariana Grande, y ‘cardigan’ de Taylor Swift, siendo esta última la ganadora de la terna.

Aunque el resultado no fue emitido durante el evento, es bien sabido que la cantante de 30 años de edad no acudió a la gala, pero eso no fue impedimento alguno para que ganara 3 de las 4 categorías en las que se encontraba nominada, e incluso dio un discurso de agradecimiento vía online dedicado a todos sus fieles fanáticos.

'cardigan', un éxito para Taylor Swift

‘cardigan’ es el primer single perteneciente a la octava producción discográfica de Taylor Swift y su video musical fue lanzado el pasado 23 de julio en el canal oficial de la cantante en Youtube, plataforma donde ya supera los 70 millones de reproducciones.

Tanto el sencillo como el álbum lograron debutar en la cima de Billboard, una de las listas de popularidad más importantes del mundo; con ello se supo que la cantante estadounidense se adjudicó varios récords relacionados a ventas, streaming y charts.

Taylor Swift disfruta de las mieles del éxito gracias al álbum 'folklore'.

Fanáticos no han dudado en celebrar el éxito de Taylor Swift en la edición 2020 de los American Music Awards, lo cual significa que este año es uno de los más productivos que ha tenido la cantante desde que inició su carrera en 2004.

