AMAs 2020: ¿Por qué The Weeknd acudió golpeado a la premiación?

En agosto pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que The Weeknd acudió a los MTV VMA 2020 con la cara ensangrentada, lo cual causó una gran preocupación entre sus fieles fanáticos; y hoy, el cantante vuelve a llamar la atención del público al aparecer en los American Music Awards 2020 con el rostro envuelto en vendas.

Tras ganar el premio a Mejor Álbum R&B/ Soul por su disco ‘After Hours’, The Weeknd subió al escenario de los AMAs con el rostro vendado, algo que generó confusión entre los fanáticos, quienes llegaron a pensar que el cantante sufrió un terrible accidente horas antes.

Pero debes de saber que el cantante de 30 años no fue víctima de alguna lesión, pues solo estaba tratando de enviar un mensaje al público, mismo que viene incluido en los videos musicales de ‘Blinding Lights y After Hours’, el cual consiste en no manejar en estado de ebriedad o de lo contrario podrían acabar con el rostro ensangrentado y lesionado.

The Weeknd sorprendió a todo mundo al aparecer con el rostro cubierto de vendas en los AMAs 2020.

The Weeknd conquista los AMA's con 'After Hours'

Además de contar con 8 nominaciones en los American Music Awards 2020, el famoso cantante ofreció una increíble presentación de los temas ‘In Your Eyes’ y ‘Save Your Tears’ mientras desfilaba por un puente de Los Angeles luciendo un traje rojo con negro.

El momento cumbre de la presentación de The Weeknd ocurrió cuando en el cielo aparecieron fuegos artificiales que lograron dar un final perfecto al show, el cual fue aclamado por todos sus fieles fanáticos en las redes sociales.

The Weeknd disfruta del éxito gracias a 'After Hours', su más reciente producción discográfica.

Cabe destacar que una de las categorías más importantes en las que compite The Weeknd en la edición 2020 de los AMAs es la de Artista del Año, en la cual también están nominados Post Malone, Taylor Swift, Roddy Ricch y Justin Bieber.

