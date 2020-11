¡ALERTA Televisa! Integrante de Hoy CHOCA y se da a la fuga con Covid-19

Han señalado a integrante del Programa Hoy de chocar contra una persona, darse a la fuga y todo por andar de parranda estando contagiado del virus que está latente en el mundo.

Hay que destacar que hace unas semanas se dio a conocer que el hijo de Paco Stanley, estaba contagiado y que por eso no iría a trabajar a Hoy, pero ahora una nueva polémica ha desenmascarado ese hecho.

Paul Satanley ¿Chocó con su automóvil?

Resulta que el conductor Paul Stanley ha sido acusado de chocar contra una persona y de no hacerse responsable de los daños causados, según revela el periodista Dael Quiroz de la siguiente manera:

El fin se semana salió como a las 11-12 de la noche de una casa que no era la suya -él no iba manejando- pero el bato que iba manejando -no sé, algún amigo, algún familiar- se estampó contra una persona que estaba parada. Como él era Paul Satanley, yo no sé qué dijo, yo no sé a quién espantó, pero el argüende es que lo dejaron ir y a la persona a la que le chocaron su carro pues se quedó bailando, así que eso es lo que anda haciendo uno de los conductores titulares de Televisa.

Por si fuera poco el periodista agregó: Paul sigue andando en fiestas, en cenas, a pesar de que todavía tiene Covid-19, se supone que debería estar en su casa por la enfermedad. Eso pasó este sábado, entérense gente de ese canal, entérate Andrea Rodríguez, la nueva productora de Hoy".

No hace mucho se dio a conocer que el hijo de Paco Stanley, estaba contagiado y que por eso no iría a trabajar a Hoy, por lo que dio a conocer a través de sus historias de Instagram que su tercera prueba de Covid-19 dio positivo.

"Amigues, la tercera prueba fue la vencida. Salí positivo en bicho (Covid-19)”.

Cabe destacar que ante este nuevo hecho en el que está involucrado el conductor del Programa Hoy de Televisa, no ha hecho ninguna declaración al respecto, ni en el programa se ha mencionado nada.

