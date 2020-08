¡ALERTA! Sebastián Yatra con FUEGO Preocupa a sus fans ¿Cómo se encuentra

Sebastián Yatra es uno de los cantantes del momento que últimamente desde que anunció su soltería esta en de polémica en polémica, pero ahora ha causado una gran preocupación entre sus fans.

Resulta que recientemente Sebastián Yatra ha parecido en un video en donde tiene fuego en todo el cuerpo, por lo que sus fans se han preocupado terriblemente por su estado de salud.

Pero no hay nada de qué preocuparse, pues se trata de un filtro de Instagram con el que el cantante colombiano se presumió dentro de sus historias de Instagram y en la que se escucha una de sus colaboraciones musicales.

La nueva canción de Sebastián Yatra

Sebastián Yatra se sigue preparando para llenar de sorpresas a sus fanáticos. Ya lo ha hecho con fotos, videos divertidos, mostrando sus nuevos amigos y ahora se alista para su próximo lanzamiento. “A dónde van” es el título de esta canción que estrena con el rapero Álvaro Díaz, considerado como uno de los mejores de Puerto Rico.

Es por eso que desde su perfil de Instagram, Sebastián Yatra compartió un adelanto con sus seguidores. Se trata de un pequeño video que muestra la portada del sencillo junto a unos segundos del primer fragmento de la canción.

Este jueves a las 8pm pueden escuchar mi nuevo sencillo A Dónde Van ���� junto a Álvaro Díaz���� TENGO MUCHA ILUSIÓN DE QUE ESCUCHEN ESTA CANCIÓN, escribió el cantante.

No es para menos que una gran cantidad de usuarios comenzaron a comentar sorprendidos por la sorpresa del nuevo single y a la expectativa por escuchar. Aunque desde ya pueden deleitarse con el pre-save de la canción: OMG, me gusta Alvarito, esto va a estar tremendo, a fuegooo, yes, por fin Sebas, esto pinta mortal, ya quiero que sea jueves para escucharla, entre otros.

Cabe recordar que Sebastián Yatra nunca se ha visto en escándalos mayores ni mucho menos envuelto en situaciones polémicas, aunque en esta oportunidad protagonizó un video muy divertido que algunos han tachado como polémico. Pero el cantante se encargó de publicarlo en sus redes y no tuvo ningún reparo en compartirlo con sus seguidores.

¿Crees que Sebastián Yatra sorprenderá con su nueva canción? ¿Te gusta la música de Sebastián Yatra?