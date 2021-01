¡ALERTA! Geraldine Bazán fue OPERADA de emergencia ¿Volverá a caminar?

Geraldine Bazán es una talentosa y carismática actriz mexicana que ha destacado en el mundo de las telenovelas y el mundo de la moda y que recientemente ha alertado a sus fans por una cirugía a la que tuvo que ser sometida.

Tal parece que después de que esta guapa actriz confesara hace unas semanas que sufrió un accidente en una rodilla, ahora tuvo que someterse a una cirugía este fin de semana que la mantendrá en muletas.

¿Por qué operaron a Geraldine Bazán?

Hay que recordar que no hace mucho, la actriz Geraldine Bazán decidió tomarse unas vacaciones y se escapó a las cálidas playas de la Riviera Maya junto a sus dos hijas, Alexa Miranda y Elisa Marie, en donde pasó el Año Nuevo en familia.

Fue en ese viaje en donde no todo salió como lo esperaba, pues el pasado 5 de enero la también modelo informó en sus redes sociales que durante estas esos días se lastimó los ligamentos de una rodilla y aunque no detalló como ocurrió, aseguró que no podría caminar demasiado.

Geraldine Bazán confiesa que fue operada

Recientemente, la artista actualizó el tema de su lesión; a través de sus historias de Instagram compartió un video donde reveló que durante el fin de semana se sometió a una cirugía de rodilla, razón por la que tendrá que usar muletas por un tiempo, así lo detalló:

Será un proceso largo en el que habrá que tomar rehabilitación, andaré con muletas un tiempo, pero bueno, siempre con alegría, con buena disposición y con disciplina saldré de esto pronto. Gracias a todos, besitos.

Geraldine Bazán tendrá que usar muletas

Cabe destacar que la guapa Geraldine Bazán aprovechó para agradecerle al personal médico por la buena atención que le brindaron y también a su familia, amigos y seguidores por estar el pendiente de su salud con cientos de mensajes llenos de cariño que le han hecho llegar a sus redes sociales.

