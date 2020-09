¡ALERTA Christian Nodal! Babo presume el TAMAÑO de su pack a Belinda

Babo es el atrevido vocalista de Cartel de Santa que ha resaltado al mundo de los espectáculos por querer conquistar el amor de grandes chicas mexicanas que lo han cautivado con su belleza.

Hay que recordar que hace algún el rapero mexicano tomó la decisión de ir tras el amor de Belinda con varios mensajes colocados en sus redes sociales con los que la invitó a salir, pero nunca se imaginó la respuesta de la también actriz.

En aquel entonces el nombre de Babo se convirtió en tendencia en redes sociales al ser supuestamente rechazado por la cantante mexicana de pop, pues ella expresó en entrevista que aunque su gusto por Cartel de Santa, grupo del que forma parte Babo lo siguiente:

“A mí me gusta su música, la verdad no lo conozco en persona, me cae muy bien, pero no quiero con nadie”.